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Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею. Её соперник определится вечером 5 июня

Сборная Канады обыграла команду США в матче за место в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча, которая состоялась в Риге, завершилась со счётом 4:2.

К решающей схватке ЧМ свою команду привели Брэндон Пирри (3-я минута), Эндрю Манджапане (25, 41) и Джастин Данфорт (60). У американцев отличились Колин Блэкуэлл (18) и Александр Хмелевский (44).

Бороться за золото чемпионата Канада будет с победителем матча Финляндия — Германия. Добудут ли финны путёвку в финал, станет известно сегодня, 5 июня. Матч начнётся в 18:15 мск. Чемпионом мира по хоккею с шайбой сборная Финляндии становилась трижды (последний раз — в 2019 году), команда Канады — 26 раз (последний раз — в 2016-м), Германия не брала кубок ни разу.

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