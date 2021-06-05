Петербургский экономический форум стал первым мероприятием такого масштаба после того, как пандемия рассадила людей и целые страны по домам. «Фонтанка» задала участникам два главных вопроса.



1. Чему вас научил пандемийный год?



2. Осталось ли у России с Западом пространство для диалога и где эти точки соприкосновения?



Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система»



1. Очень просто: даже когда тебя уже съели, всегда есть два выхода. Можно выживать и в условиях коронавируса, и жесткого локдауна, и чего угодно. Главное — не терять присутствие духа. Потому что как только наступает растерянность и возникает страх, так исчезает здравый смысл.



2. Общая точка соприкосновения у нас [с Западом] — планета Земля.





Владимир Жириновский, председатель ЛДПР

Фото: скрин youtube.com Поделиться Поделиться







1. Мы все узнали, что можно работать на удаленке. Есть плюсы, есть минусы. Прогресс идёт через войны, революции и пандемии. А в мирное время застой. Но давайте изучать роль женщины. Она консервативна и хочет заниматься детьми. Если у женщины нет материнского инстинкта, она не виновата — пусть работает. Ещё мы выступаем за пособия для женщин, а также боремся, чтобы женщине, которая хочет сделать аборт, платили материнский капитал, если она передумает, а ребёнка мы заберём.





Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел:



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







1. Есть высокие философские сферы. Многие произвели переоценку. Начали ценить то, что раньше не было чем-то особенным, — отсутствие ограничений, возможность ходить в гости, отсутствие дополнительных условий при оформлении виз. Мы не ценили свободу, которая была. Если говорить о практике, то мы столкнулись с вывозом — возвращением огромного количества наших граждан на родину. Буквально в один день все страны закрыли границы, аэропорты опустели. Никто не знал, как выйти из этой ситуации. Вместе с гражданами, ведомствами, журналистами, меценатами, транспортными компаниями вышли из этой ситуации. Мы вышли из этой ситуации. Это урок, и ещё какой!



2. Огромное количество точек соприкосновений: преодоление пандемии, восстановление экономики, борьба с терроризмом. У нас с другими странами нет проблем, но они пытаются их придумать, просто фабрика по производству проблем. Это называется политика сдерживания. Сюда включаются и попытки изолировать нашу страну. Пора понять, что это никому не нужно. Они понимают, что мы полноценный мировой игрок, и мы их по целому ряду направлений обходим, поэтому они придумывают, как наше развитие затормозить. Это — нечистоплотная конкуренция.





Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







1. Нет худа без добра. Конечно, цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. У каждого человека, бизнеса и государства. Для нас это было время реализации возможностей. Мы постарались этим воспользоваться и очень сильно продвинулись.

2. То, что нас всех объединяет, — это счастье. Если серьезно, то нас всех беспокоят вопросы глобальной безопасности, стабильности, борьба с терроризмом. Это точно объединяет все страны, вне зависимости от того, как они относятся друг к другу. По крайней мере, назовем это так — цивилизованные страны.





Константин Малофеев, председатель совета директоров группы компаний «Царьград»



Фото: ru.wikipedia.org Поделиться Поделиться







1. Пандемия научила нас жить дома в семье, многие люди провели с семьей дома больше, чем до этого делали годами.

2. Никаких точек соприкосновения и поводов для диалога не осталось. Они загнивают. Чем скорей мы это отрежем, тем лучше. Не мы будем жить в изоляции, а они.



Леонид Федун, вице-президент и акционер ПАО «Лукойл»



Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







1. Спокойствию и терпению. Их понадобилось много. Кроме падения котировок нефти в апреле, в целом было состояние неопределенности — это самое тяжелое. Когда было непонятно, насколько долго это всё будет продолжаться. Но слава богу, всё закончилось успешно.

2. Та же проблема климата. Она глобальная, касается всех. С вопросами безопасности — сложнее, а вот климат — это то, что касается всех, и у нас достаточно компетенций в этих вопросах, чтобы Западу было интересно с нами общаться.



Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета



Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







1. Выживать в любых условиях. Это были очень сложные условия. Самое тяжелое было, когда детей до 16 лет с декабря перестали пускать в театр. Это была самая большая трагедия для нас.



2. Конечно, о балете, о чем еще можно говорить? О русском, разумеется, ведь другого больше не существует.





Алексей Савко, актер, блогер (389 тыс. подписчиков в «Инстаграм», 6,8 млн — «ТикТок»)



1. Пандемия, во-первых, научила ценить мелочи. Когда ты имеешь возможность двигаться везде, где угодно, ты зачастую не обращаешь внимания на мелочи какие-либо. Во-вторых, терпению. Когда 4–5 месяцев я просидел просто дома — это достаточно жестко. И раз за разом новости о том, что карантин переносится на неделю и на неделю, поддавливали. Но ничего, пережили и отлично адаптировались, привыкли к чему-то новому. На работу, безусловно, это повлияло. Карантин, ты сидишь дома, а тебе нужно снимать контент, потому что когда ты этого не делаешь, у тебя начинается просадка с просмотрами, с активностью на страничках. Где-то теряешь, где-то зарабатываешь, главное анализировать постоянно ситуацию.





Дмитрий Киселев, гендиректор МИА «Россия сегодня»

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1. Тому, что жизнь может быть дистанционной, но с другой стороны — ценности настоящих близких человеческих отношений.



2. Пространства для диалога с Западом всё меньше, и это не наш выбор. Тем-то для разговора много, но они не хотят этого делать, ведут себя по-хамски, последний пример — как наших болельщиков не впустили в Данию. Мы проводили чемпионат мира, сняв фактически визовый режим. Болельщики-то при чем здесь? То же самое сейчас происходит с Байденом: с одной стороны, он сам выдвинул инициативу пообщаться [с президентом России Путиным], а теперь уходит от тем, подменяя повестку якобы правами человека. Что он будет обсуждать? Черный расизм, белый расизм? Как они маски угоняли самолетами у французов? Как они убивали сотни тысяч людей в Ираке? Это права человека? Тем много, мы можем поддержать разговор, но они не готовы. А наша повестка известна — стратегическая стабильность в мире. Есть климат, права человека, гуманитарные вопросы, никто не против. Но нет даже переговорного механизма.





Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group



Фото: www.x5.ru Поделиться Поделиться







1. У нас проявились те качества, которые у нас всегда были. Это гибкость и скорость, потому что в момент пандемии приходилось очень быстро менять решения. Некоторые бизнес-процессы очень сильно отличались до пандемии. Например, что касается безопасности — нам приходилось очень быстро менять процессы и в магазинах, и в коммерческих бизнес-центрах. Ну и, безусловно, мы стали лидерами по онлайн-доставке продуктов питания по итогам прошлого года и в первом квартале этого года. Благодаря тому, что мы заранее вложились в цифровую трансформацию, у нас уже была готова платформа, которую мы достаточно быстро раскрутили.



2. У нас точек взаимодействия и партнерства очень много. И диалог может быть просто бесконечным. Самое очевидное — вопросы торговли, борьбы с терроризмом, которые уже точно надо решать совместно. Плюс вопросы экологии и устойчивого развития. Это наиболее острые вопросы, по которым у нас точно нет почвы для соперничества.





Юрий Молчанов, старший вице-президент банка ВТБ



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1. Больше надо ценить свою семью. Это главное.

2. Как деньги зарабатывать. И мы интересны в этом не только Западу, где мы очень плодотворно сотрудничаем, например, с группой Vinci, но и Востоку — вот только что Катару продали 25 % акций ЗСД. Темы есть для разговоров.





Илья Кретов, генеральный директор на глобальных развивающихся рынках eBay



1. Китайцы говорят, что кризис — это возможности. Мы к нему так и отнеслись и очень быстро перестроились, буквально за неделю запустили большие проекты, чтобы помогать российскому бизнесу. Второй наш learning (полученное знание. — Прим. ред.) был в том, что если что-то может сломаться, то оно сломается. Были проблемы с логистикой несколько месяцев, из-за прерванного авиасообщения зависли многие посылки, некоторые уехали морем. Покупатели жаловались, требовали возврата денег. Но мы пережили эту историю.

2. Я работаю в таком бизнесе, где покупатель и продавец договариваются в системе свободной конкуренции. На eBay, где 20 млн продавцов и 190 млн покупателей, это одна из идеальнейших моделей, как люди, рынки и бизнесы саморегулируются без всяких барьеров и переговоров.





Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам

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1. Работать по ВКС.



2. Не просто остается пространство для диалога, оно будет увеличиваться. Государства, которые ведут себя на политическом уровне антагонистично по отношению к нам, это на самом деле не вся страна, а лишь часть политического истеблишмента. Есть фонды, университеты, огромное количество общественных деятелей — в тех же США, которые выступают за развитие сотрудничества с Россией.





Дмитрий Борисов, генеральный директор ООО «НТФФ «Полисан»



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1. Тому, что надо быстро принимать изменения, которые вот так появляются, перестраивать производство, перестраивать цепочки поставок, и кто с этим справляется — тот побеждает. Основное, что коммерческая компания должна быть гибкой и как можно более полно и ответственно перестраивать все бизнес-процессы под новые вызовы. Таких пандемий на нашей памяти не было.

2. Конечно, смягчение санкционных моментов было бы для всей мировой экономики плюсом. Коронавирус ударил по экономике в целом. Фарма выросла, но это не весь мир и не вся промышленность. Конкретно в нашей отрасли с доступом к капиталу проблем нет, благодаря поддержке государства, города, министерств, очень хороший деловой климат. В других отраслях доступное кредитование необходимо.







Александр Волчек, CEO образовательной платформы GeekBrains:



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