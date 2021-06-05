Российскую вакцину ищут на eBay, но купить пока можно только футболки со «Спутником V»

Пользователи интернет-площадки eBay искали на ней российскую вакцину. Об этом рассказал «Фонтанке» в кулуарах ПМЭФ-2021 Илья Кретов, генеральный директор на глобальных развивающихся рынках eBay.



«Спрос большой. И мы эти запросы видим на маркет-плейсе», — сказал он. Реально снабжать иностранных покупателей вакциной не позволяет законодательство.

«С экспортом надо разбираться, и с импортом на той стороне тоже надо разбираться. Маркет-плейс — это всегда частное потребление. И тогда какая должна быть вакцина — сам себе вколол? Навряд ли это так работает. А пересылками между врачебными учреждениями мы не занимаемся», — уточнил Илья Кретов.