Советник Путина — про тиктокера Даню Милохина: Шороху он навел, а говорить научится

На итоговой пресс-конференции, посвящённой организации Петербургского экономического форума, советника президента Антона Кобякова спросили про приглашение тиктокера Дани Милохина, который, по мнению задававшей вопрос журналистки, не смог показать себя хорошим оратором. Как сообщает 5 июня корреспондент «Фонтанки», чиновник не увидел препятствий в том, что спикер форума оказался немногословен.



«Так он ведь всех уложил, задал шороху. У нас здесь и пол чистый, протертый», — ответил Кобяков.

Он вспомнил анекдот: ОМОН проводит спецоперацию, людей в кафе уложили на пол, к полицейским подходит депутат Государственной думы и просит его отпустить. «Депутат? Так и лежите с народом».