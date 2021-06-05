Советник Путина — про тиктокера Даню Милохина: Шороху он навел, а говорить научится

На итоговой пресс-конференции, посвящённой организации Петербургского экономического форума, советника президента Антона Кобякова спросили про приглашение тиктокера Дани Милохина, который, по мнению задававшей вопрос журналистки, не смог показать себя хорошим оратором. Как сообщает 5 июня корреспондент «Фонтанки», чиновник не увидел препятствий в том, что спикер форума оказался немногословен.
«Так он ведь всех уложил, задал шороху. У нас здесь и пол чистый, протертый», — ответил Кобяков.
Он вспомнил анекдот: ОМОН проводит спецоперацию, людей в кафе уложили на пол, к полицейским подходит депутат Государственной думы и просит его отпустить. «Депутат? Так и лежите с народом».
«Ничего, говорить научится», — подытожил советник президента.
Напомним, что в нулевой день форума на сессию, посвящённую бизнесу и блогерам, был приглашён тиктокер Милохин. Он оказался немногословен, зато в конце сессии показал мастер-класс, как снимать видео для соцсетей, и положил спикеров сессии на пол, сам же лёг на стол.