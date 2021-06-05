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Тим Кук не смог вернуть сотрудников Apple с «удалёнки» без скандала

Сотрудники Apple отказались ходить на работу даже три дня в неделю

Сотрудники Apple начали увольняться после письма главы корпорации Тима Кука. Он предложил людям, которые с марта 2020 года работают удаленно, в сентябре начать ходить на работу. Хотя бы по три дня в неделю.

В ответ работники, как пишет 5 июня The Verge, написали руководителю письмо, что решение заставляет их выбирать между любимой работой и семьями, добавляет в их жизнь дорожные трудности, а также что за этот год дома они наладили как никогда лучшую коммуникацию с коллегами.

Они предложили Apple рассмотреть возможность работы с гибким местоположением и автономно от команды, провести краткий опрос всей компании на эту тему, оценить воздействие на окружающую среду.

Письмо, адресованное Куку, появилось в корпоративном канале сторонников удаленной работы в Slack, который насчитывает около 2 800 участников. В написании и редактировании документа участвовали около 80 человек. Он был разослан сотрудникам Apple на подпись ближе к вечеру пятницы.

К слову, Apple в своем отказе от удаленной работе оказалась более консервативной компанией по сравнению с другими технологическими гигантами. И Twitter, и Facebook сказали сотрудникам, что они могут работать из дома вечно, даже после того, как пандемия закончится.

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