Тим Кук не смог вернуть сотрудников Apple с «удалёнки» без скандала

Сотрудники Apple начали увольняться после письма главы корпорации Тима Кука. Он предложил людям, которые с марта 2020 года работают удаленно, в сентябре начать ходить на работу. Хотя бы по три дня в неделю.
В ответ работники, как пишет 5 июня The Verge, написали руководителю письмо, что решение заставляет их выбирать между любимой работой и семьями, добавляет в их жизнь дорожные трудности, а также что за этот год дома они наладили как никогда лучшую коммуникацию с коллегами.
Они предложили Apple рассмотреть возможность работы с гибким местоположением и автономно от команды, провести краткий опрос всей компании на эту тему, оценить воздействие на окружающую среду.
Письмо, адресованное Куку, появилось в корпоративном канале сторонников удаленной работы в Slack, который насчитывает около
К слову, Apple в своем отказе от удаленной работе оказалась более консервативной компанией по сравнению с другими технологическими гигантами. И Twitter, и Facebook сказали сотрудникам, что они могут работать из дома вечно, даже после того, как пандемия закончится.