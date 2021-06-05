Тим Кук не смог вернуть сотрудников Apple с «удалёнки» без скандала

Сотрудники Apple начали увольняться после письма главы корпорации Тима Кука. Он предложил людям, которые с марта 2020 года работают удаленно, в сентябре начать ходить на работу. Хотя бы по три дня в неделю.



В ответ работники, как пишет 5 июня The Verge, написали руководителю письмо, что решение заставляет их выбирать между любимой работой и семьями, добавляет в их жизнь дорожные трудности, а также что за этот год дома они наладили как никогда лучшую коммуникацию с коллегами.

Они предложили Apple рассмотреть возможность работы с гибким местоположением и автономно от команды, провести краткий опрос всей компании на эту тему, оценить воздействие на окружающую среду.