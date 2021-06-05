«Это больше, чем в 2019 году — тогда было 745. Общая сумма (это без учёта тех, что с коммерческой тайной) — 3 трлн 860 млрд», — сообщил Кобяков.



Он добавил, что лидером стала Ленинградская область, которая заключила 29 соглашений. 65 соглашений с российскими компаниями заключил главный гость ПМЭФ Катар.

Форум в этом году посетили 13 тысяч участников из 140 стран, сообщил советник президента России.