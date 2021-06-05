«Это больше, чем в 2019 году — тогда было 745. Общая сумма (это без учёта тех, что с коммерческой тайной) — 3 трлн 860 млрд», — сообщил Кобяков.
Он добавил, что лидером стала Ленинградская область, которая заключила 29 соглашений. 65 соглашений с российскими компаниями заключил главный гость ПМЭФ Катар.
Форум в этом году посетили 13 тысяч участников из 140 стран, сообщил советник президента России.
«Ключевое достижение, которое отметили в оргкомитете, — создание стандартов безопасности для крупных мировых мероприятий во время пандемии. Мы готовы делиться ими с нашими партнерами из других стран», — добавил он.
Перед ПМЭФ участники и сотрудники форума прошли 52 тысячи исследований на COVID-19, 500 тестов оказались положительными.
По словам Кобякова, крупные мероприятия Россия продолжит проводить: в июне запланирован форум «Путешествуй», в сентябре Восточный экономический форум, в октябре — энергетическая неделя, мировой энергетический конгресс, в феврале 2022 года состоится инвестиционный форум в Сочи.
Следующий петербургский экономический форум состоится в начале июня 2022 года.