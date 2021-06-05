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ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
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Бизнесмены и чиновники на ПМЭФ-2021 подписали соглашений на 3,8 трлн рублей

Советник президента России Антон Кобяков подвёл итоги Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Как сообщает 5 июня корреспондент «Фонтанки», за время форума было подписано более 800 соглашений.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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«Это больше, чем в 2019 году — тогда было 745. Общая сумма (это без учёта тех, что с коммерческой тайной) — 3 трлн 860 млрд», — сообщил Кобяков.

Он добавил, что лидером стала Ленинградская область, которая заключила 29 соглашений. 65 соглашений с российскими компаниями заключил главный гость ПМЭФ Катар.

Форум в этом году посетили 13 тысяч участников из 140 стран, сообщил советник президента России.

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«Ключевое достижение, которое отметили в оргкомитете, — создание стандартов безопасности для крупных мировых мероприятий во время пандемии. Мы готовы делиться ими с нашими партнерами из других стран», — добавил он.

Перед ПМЭФ участники и сотрудники форума прошли 52 тысячи исследований на COVID-19, 500 тестов оказались положительными.

По словам Кобякова, крупные мероприятия Россия продолжит проводить: в июне запланирован форум «Путешествуй», в сентябре Восточный экономический форум, в октябре — энергетическая неделя, мировой энергетический конгресс, в феврале 2022 года состоится инвестиционный форум в Сочи.

Следующий петербургский экономический форум состоится в начале июня 2022 года.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

LiChaBaTa
Я понимаю, что это государственные деньги перетекут в частные карманы. Нам ни холодно, ни жарко.
dragvs
И что дает эта болтовня простым людям? Сколько соглашений выполнено с предыдущих лет? Почему чиновникам требуется какой-то форум чтобы заключать соглашения? Были ли посадки за невыполнение соглашений?
260659631
Дьявол он в деталях, и вопрос соответственно соглашений это юридически обязывающих договоров или меморандумов о намерениях
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