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Теплоход «Барракуда» затонул в Волге за считаные минуты

Однопалубный речной прогулочный теплоход «Барракуда» не справился с буксировкой земснаряда на Волге и пошёл на дно. Последние минуты жизни судна сняли на видео очевидцы.

Как пишет 5 июня портал 63.RU, «Барракуда» затонула в Волге в районе острова Поджабного в Самаре. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного местного МЧС в 11:10. Акваторию обследуют специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра ГИМС.

vk.com/overstory163

На портале fleetphoto.ru уточняется, что «Барракуда» построена на Московском судостроительном и судоремонтном заводе по проекту 839А/1569 в 1962 году. До 2001 года носила название «МО-50». Владелец — частное лицо.

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Комментарии (2)

Uber_33
1962 год постройки. Плавать и плавать. К тому же «Сделано в СССР». Нда, вот судьба
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