Однопалубный речной прогулочный теплоход «Барракуда» не справился с буксировкой земснаряда на Волге и пошёл на дно. Последние минуты жизни судна сняли на видео очевидцы.



Как пишет 5 июня портал 63.RU, «Барракуда» затонула в Волге в районе острова Поджабного в Самаре. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного местного МЧС в 11:10. Акваторию обследуют специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра ГИМС.