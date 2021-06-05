Однопалубный речной прогулочный теплоход «Барракуда» не справился с буксировкой земснаряда на Волге и пошёл на дно. Последние минуты жизни судна сняли на видео очевидцы.
Как пишет 5 июня портал 63.RU, «Барракуда» затонула в Волге в районе острова Поджабного в Самаре. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного местного МЧС в 11:10. Акваторию обследуют специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра ГИМС.
На портале fleetphoto.ru уточняется, что «Барракуда» построена на Московском судостроительном и судоремонтном заводе по проекту 839А/1569 в 1962 году. До 2001 года носила название «МО-50». Владелец — частное лицо.