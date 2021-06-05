Эмин Джафаров/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







У Федорова остались вдова, трое маленьких детей и дочь-подросток от первого брака. Работодатель утверждает: погибший сам нес ответственность за свою жизнь и здоровье на опасном объекте. Договор, по которому Федоров вышел на стройку, таинственным образом был заключен за сутки до несчастного случая. Вдова этот документ в бумагах мужа не находила и настаивает, что Игорь Федоров был на стройке не два дня, а полтора месяца. Прораб объясняет, что так работают все — чтобы не нести ответственности за людей.



Когда Игорь Федоров не вернулся с работы домой 28 января, его жена Мария поняла, что что-то случилось — пропадать было не в его обычае. Только вечером следующего дня ей позвонили из Елизаветинской больницы и сообщили, что Игорь в реанимации с тяжелыми травмами головы, груди и таза: упал с четвертого этажа и теперь при смерти. За жизнь отца четверых детей медики боролись два месяца, но 22 марта его не стало.



Фото: litoraly.ru Поделиться Поделиться







«Я его даже живым не видела. Меня не пустили к нему, сославшись на коронавирусные ограничения, - рассказала Мария «Фонтанке». - Я знаю только, что с 4 по 9 марта его переводили в общее отделение, но потом снова вернули в реанимацию, где он скончался. Возможно, он был в сознании, а я не смогла его даже увидеть. Когда Игорь лежал в больнице, ко мне приезжал прораб Дмитрий, с которым он работал. Выразил мне соболезнования, отдал наличными в карман зарплату Игоря за январь — 20 тысяч рублей - и деньги на лечение, сказав, что это от него лично. Около 100 тысяч рублей он мне дал».

Игорь Федоров занимался расширением дверных проемов на строительстве ЖК «Приморский квартал» на Коломяжском проспекте. «Условия работы на этой стройке не назовешь не то, что безопасными, а даже хоть сколько-то приемлемыми. Сначала Игорь работал на 11 этаже, потом его перевели на 4 этаж, - вспоминает Мария рассказы супруга. - Муж постоянно замерзал, оборудования для производства работ не было, об обеспечении техники безопасности речи не шло. За пару дней до трагедии Игорю на голову упал инструмент, он получил травму переносицы, но никто даже помощи ему не оказал».



В среднем Игорь Федоров получал за 12-часовую смену на стройке 2-3 тысячи рублей. Работы оплачивались исходя из выполненных объемов. В телефоне мужа Мария нашла сохранившуюся переписку с прорабом в мессенджере. Согласно скриншотам, Игорь вышел на объект 24 декабря, а 30 января получил за работу деньги. С 5 января снова начал выходить на работу не только в «Приморском квартале», но и на другие объекты на проспекте Стачек и у метро «Лесная», куда направлял его прораб. Расчеты по стоимости выполненных работ Игорь тоже присылал Дмитрию в мессенджере.

Игорь Федоров и Мария Урбанавичуте познакомились десять лет назад на Соловках. Ей было 30, ему — 40. Оба по образованию историки, работали гидами в паломнической службе и были прихожанами монастыря. «С монахами общались, как со своей семьей», - говорит Мария. В 2013 году после Пасхи стали встречаться и Игорь очень быстро сделал предложение, а Мария согласилась. «Когда у нас был роман, мы практически весь архипелаг исходили вместе, - вспоминает она. - Мы оба походники. Вместе смотрели на белух, обворовывали чаячьи гнезда, катались на велосипедах и на лодке. Я группы начала водить еще в 2000 году. И он начал помогать мне организовывать походы для туристов».



У пары родилось трое детей. Старшему, Матвею сейчас шесть, Алевтине — три года и шесть месяцев, а Мирону - год и восемь.

«Мы православные люди и жили на Соловках не просто так. Аборт для нас обоих был бы чем-то немыслимым, - говорит Мария. - Я смотрю на городских людей, которые планируют рождение ребенка, как покупку машины, и для меня это дикость. Я довольно легко вынашиваю и рожаю. А Игорь прекрасно включался в отцовство, помогал мне с детьми. У нас уникальная семья была. Мы работали вместе, растили малышей вместе».

Переехать в Петербург Мария уговорила мужа два года назад. «Зимой на Соловках тяжеловато, дорогие продукты, да и нет их практически, - говорит она. - У меня от холода начался атопический дерматит. К тому же я хотела учиться в Петербурге и поступила в медицинский колледж». Влезать в ипотеку, чтобы купить жилье на новом месте, не пришлось: семья продала свою старую квартиру и добавила полученный материнский капитал. Экскурсии на Соловках остались - как летний заработок. Этих денег хватало до осени, а зимой Игорь устраивался на подработки. Первую зиму - в такси, вторую — на маршрутке на Васильевском острове.



«Получалось в месяц около 60-70 тысяч вместе с пособиями и тем, что мы зарабатывали за лето, - говорит Мария. - Нам хватало. Мы люди не городские, нам не нужны какие-то развлечения и траты. К тому же, как многодетная семья, мы получали пособия, билеты в цирк или театр бесплатно. Купить какие-то вещи для детей можно с рук, на сайте бесплатных объявлений. Лето проводили на Соловках, заодно и работали: водили походы с палатками, экскурсии, Игорь возил туристов на автомобиле. Он был экскурсоводом от Бога. Всю зиму читал, набирал материал. Дома у нас собрана огромная библиотека по Соловкам».

А потом муж нашел на сайте бесплатных объявлений того самого прораба Дмитрия, который набирал рабочих на стройку. Позвонил, обо всем договорился и вышел на работу. Платили наличными. На Соловках о работе часто договариваются на словах — и слово держат. «Он не боялся, что его кинут на деньги. Игорь был настоящим мужчиной, суровым и четким, и от других ожидал того же», - говорит Мария.

Игоря похоронили в Воронеже, рядом с его родителями. Мария не стала скрывать от детей, что папы больше нет. «Я разговаривала с психологом, и она советовала не брать детей на похороны, - говорит она. - Но священник сказал, что лучше дать им возможность попрощаться с отцом. Матвей все полностью понял. Алевтина до сих пор думает, что папа вернется. Четырнадцатилетняя дочь Игоря от первого брака была очень близка с отцом и переживает утрату, наверное, острее всех».



После смерти Игоря, получившего травмы на строительстве крупного жилого комплекса, помощь ей предложили только обычные рабочие и прораб. На лечение и похороны ушло около 250 тысяч рублей. Мария обратилась в Государственную инспекцию труда с просьбой признать отношения Игоря Федорова с работодателем трудовыми и разобраться, по чьей вине на производстве произошел несчастный случай. Однако из ведомства пришел ответ: Федоров работал по договору гражданско-правового характера, а трудовое законодательство на таких работников не распространяется. Тогда Мария Урбанавичуте написала заявление в прокуратуру и была признана потерпевшей по уголовному делу о смерти мужа.

Игорь Федоров упал в шахту лифта в ЖК «Приморский квартал», застройщиком которого являются корпорация «Мегалит» и «Охта групп». Застройщик подчеркивает, что заключил договор генподряда со сторонней организацией, которая и несет полную ответственность за все, что происходит на стройке. Генподрядчик нанял субподрядчика - ООО «ДСД Строй» - на небольшой объем работ. Именно с этой компанией, по данным следствия, Игорь Федоров и заключил свой договор ГПХ за день до падения. Об этом договоре вдова ничего не знала, документ никогда не видела и среди бумаг мужа его не нашла.

