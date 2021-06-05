Льготное кредитование под строительство гостиниц выделят желающим построить отели международных брендов в Крыму и Краснодарском крае

В ближайшие несколько месяцев при Ростуризме начнёт работать комиссия по отбору проектов строительства крупных гостиничных комплексов, которым будет предоставлено льготное кредитование. Об этом «Фонтанке» 5 июня в ходе Петербургского экономического форума заявила глава Ростуризма Залина Догузова.
«Заявки будут подавать банки — аккредитованы больше 10 крупных банков. В соответствии с обозначенными критериями», — сказала она. На сессии, посвящённой российскому туризму, Догузова сообщила, что предпочтение в выдаче льготного кредита будет отдаваться крупным отелям (от 120 номеров) под международными брендами.
«Хотим фокусироваться на территориях, где дефицит качественных гостиниц. Это природные курортные территории: на Черноморском побережье, весь Краснодарский край (кроме Сочи) и Крым, а также Алтай, Байкал, Карелия», — отметила глава Ростуризма.
Ведомство рассчитывает, что в течение 3–4 лет в результате предпринятых мер появятся 20 тысяч новых качественных гостиничных номеров.
В 2021 году на программу выделено 900 млн, за 10 лет на кредиты планируется потратить почти 10 млрд рублей. Ранее программу собирались запустить до конца весны. Льготное кредитование планируется под 3–5 процентов на 15 лет.