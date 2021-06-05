Льготное кредитование под строительство гостиниц выделят желающим построить отели международных брендов в Крыму и Краснодарском крае

В ближайшие несколько месяцев при Ростуризме начнёт работать комиссия по отбору проектов строительства крупных гостиничных комплексов, которым будет предоставлено льготное кредитование. Об этом «Фонтанке» 5 июня в ходе Петербургского экономического форума заявила глава Ростуризма Залина Догузова.



«Заявки будут подавать банки — аккредитованы больше 10 крупных банков. В соответствии с обозначенными критериями», — сказала она. На сессии, посвящённой российскому туризму, Догузова сообщила, что предпочтение в выдаче льготного кредита будет отдаваться крупным отелям (от 120 номеров) под международными брендами.