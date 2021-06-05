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«Тойота» сбила 14-летнего петербуржца на Энтузиастов. Школьник прошёл мимо «зебры»

Восьмиклассник пострадал, угодив под машину в Красногвардейском районе Петербурга. Его лечат в детской больнице имени Раухфуса.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 июня, авария с пешеходом произошла на проспекте Энтузиастов, 43, накануне в десять вечера. «Тойота Камри», за рулём которой сидел 32-летний петербуржец, сбила подростка 14 лет. Мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода.

По данным «Фонтанки», пострадавший — восьмиклассник, который живёт неподалёку. В Раухфуса его увезли с травмами средней степени тяжести.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Что, у коробочника самоката, штоле, не было?!! Всю статистику портит!!
Athair
Запрещаем конкретно Камри, или автомобили в целом?

Кстати, в ДТПиЧП стоящую Камри объезжает автобус с надписью "Самокат" - это неспроста... ;)
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