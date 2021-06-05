Восьмиклассник пострадал, угодив под машину в Красногвардейском районе Петербурга. Его лечат в детской больнице имени Раухфуса.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 июня, авария с пешеходом произошла на проспекте Энтузиастов, 43, накануне в десять вечера. «Тойота Камри», за рулём которой сидел 32-летний петербуржец, сбила подростка 14 лет. Мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода.
По данным «Фонтанки», пострадавший — восьмиклассник, который живёт неподалёку. В Раухфуса его увезли с травмами средней степени тяжести.