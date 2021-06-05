Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины первого часа дня загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажки на проспекте Стачек, 46. Фотографии и видео с места показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пламя вырывалось из окна, на соседнем балконе помощи ждали женщина и двое детей.

В МЧС уточнили, что всех троих спасли при помощи трёхколенной лестницы. Водители добавляют, что движение по проспекту Стачек ограничено.

В час дня открытый огонь ликвидировали. В шестикомнатной коммунальной квартире обгорели комната площадью в 12 квадратных метров и 10 «квадратов» в коридоре. «Всего были эвакуированы 15 человек. Информация по пострадавшим уточняется», — сообщили в ведомстве.