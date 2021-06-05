FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +25
73.27р88.75р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

На Стачек спасали женщину с детьми. Она ждала помощи на балконе полыхающей квартиры

Квартирный пожар произошёл в Кировском районе Петербурга в субботу, 5 июня. С балкона с помощью лестницы сняли женщину и двух детей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины первого часа дня загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажки на проспекте Стачек, 46. Фотографии и видео с места показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пламя вырывалось из окна, на соседнем балконе помощи ждали женщина и двое детей.

\\

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В МЧС уточнили, что всех троих спасли при помощи трёхколенной лестницы. Водители добавляют, что движение по проспекту Стачек ограничено.

В час дня открытый огонь ликвидировали. В шестикомнатной коммунальной квартире обгорели комната площадью в 12 квадратных метров и 10 «квадратов» в коридоре. «Всего были эвакуированы 15 человек. Информация по пострадавшим уточняется», — сообщили в ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний