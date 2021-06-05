Хуснуллин: Под Азовским морем нашли пресную воду

Геологоразведывательные работы в Азовском море показали, что ниже уровня дна есть пресная вода. Объём запасов пока неясен. Маленькую надежду Крымскому полуострову дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



«Мы провели геологоразведку, вода точно есть, сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега [она находится]. Где-то к концу июля будем иметь полную информацию», — цитирует его ТАСС 5 июня.

После перекрытия Северо-Крымского канала Крым столкнулся с дефицитом воды. Глава республики Сергей Аксенов в мае сообщил о планах строительства двух водохранилищ. Также он упоминал, что проблему орошения полей можно решить с помощью пресной воды из-под Азовского моря.

