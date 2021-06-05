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Глава Россельхознадзора: Россия полностью зависит от импорта яиц для производства вакцин

Производство вакцин в России зависит от импорта яиц, которые не содержат патогенной микрофлоры. Об этом 5 июня рассказал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, всё импортное», — приводит издание слова Данкверта.

Яйца нужны не только для изготовления вакцины от COVID-19, но и других. Например, препарат для прививки от гриппа создаётся следующим образом: куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса гриппа, который в течение 48 часов будет размножаться в аллантоисном мешке куриного эмбриона — полости с жидкостью в тупом конце яйца. Спустя двое суток эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из нее очищенный вирус и получают белок — основу будущей вакцины.

По данным Национального союза птицеводов, 15–20 % яиц поставляются в Россию из других стран. При этом Россельхознадзору приходилось ещё и ограничивать поставки из некоторых регионов из-за птичьего гриппа.

Данкверт убеждён, что запуск отечественного производства яиц для вакцин — вопрос стратегической важности.

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Комментарии (10)

AP-SPb
"зависит от импорта яиц, которые не содержат патогенной микрофлоры .... таких фабрик у нас в стране нет вообще". Черт с ней этой никому не нужной "вакциной". Страшнее другое - кормят нас исключительно яйцами с патогенной флорой.
265114735
Когда нет своих яиц.
lamer
Действительно, очень сложная и дорогая технология производства такого яйца.
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