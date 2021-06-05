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В России запустят пилотный проект по продаже рецептурных лекарств через Интернет

Росздравнадзор: Тестирование дистанционной продажи рецептурных лекарств начнется в нескольких регионах России

В России в скором времени могут разрешить продажу рецептурных лекарств через Интернет. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума 5 июня сообщила Алла Самойлова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

«Обсуждается вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, всё-таки будет решен. Сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потому это будет, скорее всего, принято на всю страну», — сказала она.

Решение о дистанционной торговле нерецептурными лекарствами, принятое в 2020 году, Алла Самойлова назвала «в какой-то степени революционным». Разрешение на дистанционную продажу лекарств в России получили 350 аптек на данный момент, уточнила она.

Также на этой неделе было принято постановление, которое смягчает условия получения разрешений на дистанционную торговлю. Например, снимает требование о наличии 10 точек продажи. При этом сохраняется ответственность за качество и условия доставки препаратов.

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