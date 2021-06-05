В России запустят пилотный проект по продаже рецептурных лекарств через Интернет

В России в скором времени могут разрешить продажу рецептурных лекарств через Интернет. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума 5 июня сообщила Алла Самойлова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).



«Обсуждается вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, всё-таки будет решен. Сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потому это будет, скорее всего, принято на всю страну», — сказала она.