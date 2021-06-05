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Жара, на 6–7 градусов выше нормы. Петербургу обещают летний максимум

Температура воздуха в Петербурге поднимется почти до +30

До +28 градусов Цельсия прогреется воздух в городе на Неве 5 июня. В Ленобласти ещё жарче — до +29.

«Сегодня, 5 июня, метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием западной периферии антициклона. Он вновь защитит регион от нашествия дождевых туч, что позволит солнечным лучам продолжить процессы прогрева, а температура воздуха выйдет на максимум с начала лета, и окажется на 6–7° выше нормы», — рассказал главный специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Северо-восточный ветерок станет небольшим спасением — всего 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

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