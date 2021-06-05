Пожалуй, самой соответствующей ПМЭФовскому разгульному духу пятничной вечеринкой оказалось выступление «Ленинграда» на «Лужайке» Ginza на Аптекерском. Сергей Шнуров, как в известном анекдоте, «весь в белом», явился лично и вопреки всем слухам. «Жег», как в былые времена, — в компании солистки Флоры Чантурия, музыкантов и статуи свинки на сцене. Пошли по всем хитам — «Ленинград точка ру», «Экспонат», «Замечательный мужик» и сакраментальное: «Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет бывший Избирком».



Ставка явно делалась на московскую публику и сработала. Шнуров и компания «раскачали» зал, заставив гостей форума водить поднятыми вверх руками из стороны в сторону — любой физрук бы позавидовал такой отдаче. Даже хождений в народ особо не понадобилось — но, если что, охранники у края сцены были начеку. Правда, непонятно, чьи, — артистов или кого-то из гостей.



Фото: кадр из видео/instagram.com/stories/michael_kuchment Поделиться Поделиться







Крамола (для тех, кто помнит строчки песни про Москву) продолжилась в поэзии: «Вот и ездит он по встречам: то охота, то рыбалка, то Шойгу зайдет, то Сечин. Путина, конечно, жалко. Невозможно сложная у Путина стезя: вроде бы ему все можно, но нельзя». Закончили, несмотря на «бонус» в виде «Зои», в детское время — и гости с удовольствием переместились на следующие точки. Например, на кораблики и яхты, которых в акватории Невы после полуночи скопилось как клецок в супе.

Отдельной строкой культурной программы вечера шли события, посвященные культуре страны-гостя форума — Катара: в Этнографическом музее с концертом традиционной музыки открылась выставка, а потом в Новой Голландии прошла вечеринка с уже более современными композициями и деликатесами.

Другие проводили вечер культурно-познавательно — например, на лекции Константина Богомолова о Достоевском в одном из ресторанов-квартир. Публика собралась элитная: тут был и директор musicAeterna Дмитрий Озерков с супругой, Матильда Шнурова, Мисс Россия 2015 София Никитчук и другие известные личности.

«Мы с Федором Михайловичем находимся всегда в особо родственных отношениях», — рассуждал Богомолов, имея в виду, конечно, не только себя, — но весь наш народ.

Фото: кадр из видео/instagram.com/stories/konbog75 Поделиться Поделиться







Исполнив просветительскую миссию на этот вечер, режиссер направился на самое статусное событие вечера — традиционный прием в Царском селе маэстро Валерия Гергиева. Который, как всегда, припозднился: еще в 22.00 кое-кто из гостей только выкладывал видео из Екатерининского сада, сравнивая его с Кенсингтонским, а уж первые ноты симфонической музыки в исполнении оркестра зазвучали еще позднее.



К слову, это мероприятие, на котором обычно бывают даже главы государств, — оказалось самым секретным, судя по небольшому числу публикаций о нем. Но можно с уверенностью говорить, что завершилось оно фейерверком и световым шоу с проекциями знаменитых картин на светящийся шар и на фонтан-облако.



По столь позднему времени события маэстро мог конкурировать только со Светланой Лободой, явившейся с самолета на бал в золотом боди с сапогами в «Buddha bar» уже в ночи, но объяснившейся перед теми, кто ее ждал.

«Очень приятно находиться здесь: у нас сегодня специфический день — утром мы были на экономическом форуме в Петербурге, вечером были на премии МУЗ-ТВ, забрали свою тарелку и прилетели к вам сюда», — поделилась певица.



Фото: кадр из видео/instagram.com/bicholla Поделиться Поделиться







Эти концерты, судя по соцсетям, закончились даже позже официальной afterparty, проходившей, внезапно, в Доме Ученых: там гостей развлекала группа IOWA и DJ Smash, «зарифмовавший» с современными техно-битами группу Nirvana.

Кое-какие вечеринки пройдут и субботним вечером — но на этом «обязательная программа» неофициальной части форума осталась позади.

