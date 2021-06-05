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ПМЭФ «новой нормальности». Как маски превратили в (не) стильный аксессуар

В Петербурге 5 июня завершается международный экономический форум. Это — первое масштабное мероприятие с начала пандемии. Участников форума обязали сдать тест перед посещением «Экспофорума», а также велели носить маски. Корреспонденты «Фонтанки» запечатлели самые выдающиеся антиковидные «аксессуары» ПМЭФ,

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Надо признать: восторгов от необходимости носить маски было немного, чуть что участники натягивали их на подбородок или вовсе снимали, в связи с таким поведением на форуме стали регулярно включать объявления о необходимости соблюдать масочный режим.

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Как заявил по итогам форума советник президента Антон Кобяков, из самого «Экспофорума» в итоге никого не госпитализировали. Положительный результат теста на коронавирус получили 500 участников и волонтеров форума, их изолировали.

Всего ПМЭФ посетили 13 тысяч участников, это на 6 тысяч меньше, чем два года назад.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

260569221
А че Фетисов без маски??
Штраф ему 5 р
Dazdraperma
Нда. Не получается у Фонтанки уюедить народ надеть намордники. Ни истерию страха разогнать как следует не смогли. Ни достойно продемонстрировать красоту и блеск убранного в намордник человеческого фасада. Какие методы остались в арсенале?
260569221
Когда их отменят???
Ок, а тогда почему там где фото девушек, которых так активно рекламирует Ф- там у них нету масок??? А???
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