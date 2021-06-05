Надо признать: восторгов от необходимости носить маски было немного, чуть что участники натягивали их на подбородок или вовсе снимали, в связи с таким поведением на форуме стали регулярно включать объявления о необходимости соблюдать масочный режим.

Как заявил по итогам форума советник президента Антон Кобяков, из самого «Экспофорума» в итоге никого не госпитализировали. Положительный результат теста на коронавирус получили 500 участников и волонтеров форума, их изолировали.

Всего ПМЭФ посетили 13 тысяч участников, это на 6 тысяч меньше, чем два года назад.