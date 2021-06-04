Путин рассказал о побочных эффектах «Спутника V»

Побочные эффекты от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ограничиваются повышением температуры на несколько часов. Об этом 4 июня на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил Владимир Путин.



«Наши службы после многомиллионного применения не зафиксировали ни одного летального исхода применения этого препарата. А у других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет. И надеюсь, не будет», — подчеркнул президент России.



Путин добавил, что при этом российская вакцина крайне эффективна, а если человек после нее все же заболевает, то болезнь протекает в легкой форме.

