«Зенит» интересуется бразильцем Клаудиньо. Новичок может обойтись в 15 млн евро

Петербургский футбольный клуб «Зенит» интересуется покупкой полузащитника бразильского «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. Об этом в своем Twitter 4 июня написал журналист итальянского профильного издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.



По его информации, клуб хочет получить за игрока от 13 до 15 млн евро. Причем Клаудиньо ранее отклонил крайне щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии, а сейчас в нем также заинтересован «Лейпциг».



24-летний полузащитник выступает за «Ред Булл Брагантино» с сентября 2019 года. Он провел 122 матча, в которых забил 32 гола и отдал 24 результативные передачи.

