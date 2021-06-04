Фонд «Сколково» привлечет средства Катара для российских стартапов

По словам Аркадия Дворковича, меморандум — это возможность перейти от общего к частному, и в ближайшие 3–4 месяца будут определены конкретные параметры сотрудничества. Среди направлений — совместные инвестиции в те проекты, которые будут выходить как на рынки Катара, так и на рынки третьих стран — в регионе прежде всего Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Речь идет о стартапах из России, а также о компаниях, которые находятся в Катаре, в Дохе. Второе направление — взаимная поддержка выхода российских компаний на рынок Катара через содействие в налаживании деловых связей и поиска потенциальных бизнес-партнеров в стране, помощь в получении разрешения на ведение бизнеса и доступ к льготной аренде офисов. Также Катарский финансовый центр примет участие в крупных проектах Фонда «Сколково» в сфере искусственного интеллекта, веб-безопасности и других.

