Фонд «Сколково» привлечет средства Катара для российских стартапов

Фонд «Сколково» подписал письмо о намерениях с Катарским финансовым центром (QFC) на Петербургском международном экономическом форуме-2021. Как рассказал «Фонтанке» председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, речь идет о совместных инвестициях в стартапы обеих стран.
По словам Аркадия Дворковича, меморандум — это возможность перейти от общего к частному, и в ближайшие 3–4 месяца будут определены конкретные параметры сотрудничества. Среди направлений — совместные инвестиции в те проекты, которые будут выходить как на рынки Катара, так и на рынки третьих стран — в регионе прежде всего Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Речь идет о стартапах из России, а также о компаниях, которые находятся в Катаре, в Дохе. Второе направление — взаимная поддержка выхода российских компаний на рынок Катара через содействие в налаживании деловых связей и поиска потенциальных бизнес-партнеров в стране, помощь в получении разрешения на ведение бизнеса и доступ к льготной аренде офисов. Также Катарский финансовый центр примет участие в крупных проектах Фонда «Сколково» в сфере искусственного интеллекта, веб-безопасности и других.
Накануне на ПМЭФ-2021 Фонд «Сколково» также подписал меморандум с Катарским банком развития (Qatar Development Bank). Целью меморандума является облегчение условий выхода стартапов на рынок другой стороны, то есть катарских в России, а российских — на рынок Катара, в частности по программе мягкой посадки — Soft landing program, которую осуществляет «Сколково». Катарские стартапы, в свою очередь, смогут присоединиться к экосистеме «Сколково» после выполнения необходимых требований.