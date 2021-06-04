Под Петербургом вспышка коронавируса — болеют мигранты из Индии

Подробности 4 июня сообщает 47news. По данным издания, заболевшие мигранты проживают на территории бывшей фермы, где сейчас организовано производство по пошиву одежды. На днях после получения властями сообщения о вспышке, на место выехали представители Роспотребнадзора, полиции, районной и местной администраций. Огласке случившееся не предавалось.

Было установлено, что на ферме живут 32 иностранца из Индии, Вьетнама и Кореи. С документами у них все в порядке, на территории РФ находятся законно. Часть заболевших была госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно.

