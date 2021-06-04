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Под Петербургом вспышка коронавируса — болеют мигранты из Индии

В маленькой деревне Новое Хинколово, что рядом с Гатчиной, 16 иностранцев заболели коронавирусом. Часть из них прибыла из Индии.

Подробности 4 июня сообщает 47news. По данным издания, заболевшие мигранты проживают на территории бывшей фермы, где сейчас организовано производство по пошиву одежды. На днях после получения властями сообщения о вспышке, на место выехали представители Роспотребнадзора, полиции, районной и местной администраций. Огласке случившееся не предавалось.

Было установлено, что на ферме живут 32 иностранца из Индии, Вьетнама и Кореи. С документами у них все в порядке, на территории РФ находятся законно. Часть заболевших была госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно.

Как рассказали в полиции, владеет участком предпринимательница с корейскими корнями. Роспотребнадзором ей было выдано предписание о карантинных мероприятиях — заразившимся нельзя покидать место проживания. Хозяйку также обязали обеспечить заболевших питанием.

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Комментарии (9)

Yuri_SPb
Интересно, к нам всю Азию хотят перевезти?
260543981
Опять сказки
igoruha
по пошиву одежды. вы обратили внимание. и они продолжают шить. и через одежду передадутся эти споры
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