FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +24
73.27р88.75р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Путин на встрече с иностранными производителями «Спутника V»: За год мы можем произвести препараты на сотни миллионов человек

У России есть все возможности существенно нарастить выпуск вакцин от коронавируса. Об этом 4 июня в ходе встречи иностранными производителями «Спутника V» в рамках ПМЭФ заявил Владимир Путин.

«Знаю, что РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — прим.ред.) уже заключил соглашения по производству «Спутника V» более чем в десяти странах мира. Это позволит только за текущий год произвести объём препарата, достаточный для вакцинации сотен миллионов человек», — подчеркнул президент.

И добавил, что активная работа по продвижению вакцины и поддержке ее производства — «наглядный пример того, как из уникальной технологии сделать по-настоящему массовый продукт, доступный для граждан нашей страны и других государств мира». По словам Путина, РФПИ добился регистрации российской вакцины от коронавируса в 66 странах мира.

«Когда речь идёт о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. Поэтому, мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнёров, которые откровенно пытаются не допустить, любыми способами ограничить использование российской вакцины», — заявил Путин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний