Путин на встрече с иностранными производителями «Спутника V»: За год мы можем произвести препараты на сотни миллионов человек

У России есть все возможности существенно нарастить выпуск вакцин от коронавируса. Об этом 4 июня в ходе встречи иностранными производителями «Спутника V» в рамках ПМЭФ заявил Владимир Путин.



«Знаю, что РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — прим.ред.) уже заключил соглашения по производству «Спутника V» более чем в десяти странах мира. Это позволит только за текущий год произвести объём препарата, достаточный для вакцинации сотен миллионов человек», — подчеркнул президент.



И добавил, что активная работа по продвижению вакцины и поддержке ее производства — «наглядный пример того, как из уникальной технологии сделать по-настоящему массовый продукт, доступный для граждан нашей страны и других государств мира». По словам Путина, РФПИ добился регистрации российской вакцины от коронавируса в 66 странах мира.

