Российские владельцы дач в Финляндии добрались до финского премьер-министра. Они требуют чёткости

Россияне, соскучившиеся по своим дачам, требуют от властей Финляндии прозрачности — они недовольны, что решение о пропуске через границу зависит от конкретного пограничника.
Как пишет 4 июня Yle, 42 владельца коттеджей в Финляндии направили коллективное письмо премьер-министру Финляндии Санне Марин с просьбой разъяснить действия на финской границе.
Из-за ограничений на въезд, связанных с пандемией коронавируса, гражданин России, владеющий недвижимостью в Финляндии, может въехать в страну, чтобы провести необходимые ремонтные работы, не требующие отлагательства. Решение по каждому конкретному случаю выносится индивидуально непосредственно при прохождении контроля. Российские дачники утверждают, что практика не совсем ясна и хотят, чтобы власти уточнили критерии, на основании которых будет принято решение.
В письме содержится призыв относиться к российским гражданам так же, как к владельцам собственности из других стран ЕС, а также просьба разрешить поездку в загородный дом и членам их семей.
Финляндия сегодня, 4 июня, продлила действующие ограничения на въезд до 27 июня.
Как владельцу недвижимости проехать на свою финскую дачу, корреспондент «Фонтанки» испытал на собственном опыте.