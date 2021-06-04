Российские владельцы дач в Финляндии добрались до финского премьер-министра. Они требуют чёткости

Россияне, соскучившиеся по своим дачам, требуют от властей Финляндии прозрачности — они недовольны, что решение о пропуске через границу зависит от конкретного пограничника.

Как пишет 4 июня Yle, 42 владельца коттеджей в Финляндии направили коллективное письмо премьер-министру Финляндии Санне Марин с просьбой разъяснить действия на финской границе.

Из-за ограничений на въезд, связанных с пандемией коронавируса, гражданин России, владеющий недвижимостью в Финляндии, может въехать в страну, чтобы провести необходимые ремонтные работы, не требующие отлагательства. Решение по каждому конкретному случаю выносится индивидуально непосредственно при прохождении контроля. Российские дачники утверждают, что практика не совсем ясна и хотят, чтобы власти уточнили критерии, на основании которых будет принято решение.