«ЭпиВакКорону» поставят в Латинскую Америку. Первая в очереди — Венесуэла с 10 млн доз

Производитель вакцины «ЭпиВакКорона» «Герофарм» в рамках ПМЭФ 4 июня подписал соглашения о поставках препарата в Венесуэлу и Бразилию.

«Венесуэла станет первым зарубежным государством, где «ЭпиВакКорона» будет доступна для масштабной вакцинации населения в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Объем поставок может составить 5 млн комплектов (10 млн доз) до конца года. Начать отгрузки планируется уже в сентябре», — говорится в сообщении компании.

Предметом соглашения с бразильской компанией Uniao Quimica. Его предметом является перспективное сотрудничество в области регистрации и поставок инсулинов с возможной локализацией их производства, а также импорта вакцины «ЭпиВакКорона».