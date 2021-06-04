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ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
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Как минимум, это красиво. Смотрите, как (если присмотреться) хорошеет ПМЭФ

В Петербурге продолжает работу экономический форум. К 4 июня «Фонтанка» окончательно убедилась: девушки — одно из главных украшений ПМЭФ.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/коллаж
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/коллаж
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Вечерами, когда большинство мужчин рассредотачивается по городу (иногда даже не дождавшись окончания официальной части программы), барышни становятся особенно заметны.

И, если с мужчинами все более или менее понятно (за редким исключением это разной степени подтянутости бизнесмены и чиновники в серых или синих костюмах), то женщины ПМЭФ представляют, пожалуй, максимальный плюрализм.

Одни, во имя удобства, жертвуют изяществом. Другие — готовы на любые жертвы ради красоты.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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В маске или без, но часто с телефоном в руках (кстати, с высокой долей вероятности одной марки, видимо, это модно в определенных кругах).

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Далеко не все озабочены дресс-кодом. По крайней мере, когда речь идёт о длине одежды.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Некоторые откровенно хитрят: юбка вроде и длинная, но с сюрпризом.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Классический фасон всегда смотрится выигрышно.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Если бы Lady in red стала Lady in black, она вполне могла бы выглядеть примерно так.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Правда, принтов боятся далеко не все.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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После завершения официальной части программы, девушки меняются. Но это уже совсем другая история.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/коллаж
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/коллаж

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Комментарии (2)

Trurl
Кто-то озабоченный снимал... Вообще-то в любой цивилизованной стране такие снимки делать запрещено.... В смысле, без согласия того, кого снимают.... За это можно и тюремный срок получить.... А в России - это норм?
Piter Russo
На Фонтанке журналист вуайерист появился?
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