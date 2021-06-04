Вечерами, когда большинство мужчин рассредотачивается по городу (иногда даже не дождавшись окончания официальной части программы), барышни становятся особенно заметны.



И, если с мужчинами все более или менее понятно (за редким исключением это разной степени подтянутости бизнесмены и чиновники в серых или синих костюмах), то женщины ПМЭФ представляют, пожалуй, максимальный плюрализм.



Одни, во имя удобства, жертвуют изяществом. Другие — готовы на любые жертвы ради красоты.

