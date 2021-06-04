Вечерами, когда большинство мужчин рассредотачивается по городу (иногда даже не дождавшись окончания официальной части программы), барышни становятся особенно заметны.
И, если с мужчинами все более или менее понятно (за редким исключением это разной степени подтянутости бизнесмены и чиновники в серых или синих костюмах), то женщины ПМЭФ представляют, пожалуй, максимальный плюрализм.
Одни, во имя удобства, жертвуют изяществом. Другие — готовы на любые жертвы ради красоты.
В маске или без, но часто с телефоном в руках (кстати, с высокой долей вероятности одной марки, видимо, это модно в определенных кругах).
Далеко не все озабочены дресс-кодом. По крайней мере, когда речь идёт о длине одежды.
Некоторые откровенно хитрят: юбка вроде и длинная, но с сюрпризом.
Классический фасон всегда смотрится выигрышно.
Если бы Lady in red стала Lady in black, она вполне могла бы выглядеть примерно так.
Правда, принтов боятся далеко не все.
После завершения официальной части программы, девушки меняются. Но это уже совсем другая история.