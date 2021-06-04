Ковид в апреле убил больше тысячи петербуржцев

Количество смертей от COVID-19 в России в апреле уменьшилось по сравнению с мартом 2021 года.Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России», опубликованном 4 июня.
Число случаев, где коронавирус стал основной причиной смерти, снизилось за месяц на 13,2%. Всего от ковида умерли 13 378 человек. Ещё в 2195 COVID-19 предполагается как основная причина, но требуются дописследования (-7,9%). В 1145 летальных исходов коронавирус был сопутствующим заболеванием и ускорил уход пациента из жизни (-20,2%). В 3605 случаев ковид был, но на смерть не повлиял (-25,1%).
В Петербурге в апреле погибли 1408 пациентов с коронавирусом. Из них у 1046 ковид значится основной причиной смерти, у 362 он отнесён к прочим важным состояниям. Сравнить с данными за март не представляется возможным, страница, ссылка на которую дана в релизе про март, встречает словами: «Доступ запрещён».
Уровень смертности в России вырос с 12,6 случая на 1000 человек в I квартале 2020 года до 16,2 в январе — марте 2021-го. Общее число ушедших из жизни россиян в первые три месяца составило 583,8 тыс. человек, что на 123,8 тыс. больше, чем годом ранее.