Ковид в апреле убил больше тысячи петербуржцев

Количество смертей от COVID-19 в России в апреле уменьшилось по сравнению с мартом 2021 года.Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России», опубликованном 4 июня.

Число случаев, где коронавирус стал основной причиной смерти, снизилось за месяц на 13,2%. Всего от ковида умерли 13 378 человек. Ещё в 2195 COVID-19 предполагается как основная причина, но требуются дописследования (-7,9%). В 1145 летальных исходов коронавирус был сопутствующим заболеванием и ускорил уход пациента из жизни (-20,2%). В 3605 случаев ковид был, но на смерть не повлиял (-25,1%).