У нерадивой матери в Новосибирской области дети от голода ели окурки. СК проводит проверку

Следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту возможной халатности со стороны местных органов опеки и системы профилактики.
Как сообщили 4 июня в региональном управлении СК РФ, было установлено, что в деревне Долгово Тогучинского района в семье матери, ведущей асоциальный образ жизни, в антисанитарных условиях проживали семеро детей, в том числе ребёнок-инвалид. Детьми фактически никто не занимался, они находились без присмотра и регулярно пропускали школу. Семья давно состоит на учёте в органах опеки и соцзащиты, родственники неоднократно обращались туда, однако никакой реакции от профильных служб не было.
Местные СМИ со ссылкой на общественников публиковали шокирующие подробности того, как дети нерадивой мамаши от голода якобы даже вынуждены были есть окурки и пить воду, слизывая её с плиты.
В СКР уточнили, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний — помещен в психоневрологический интернат.
Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, после чего будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пообещали в СКР.