У нерадивой матери в Новосибирской области дети от голода ели окурки. СК проводит проверку

Как сообщили 4 июня в региональном управлении СК РФ, было установлено, что в деревне Долгово Тогучинского района в семье матери, ведущей асоциальный образ жизни, в антисанитарных условиях проживали семеро детей, в том числе ребёнок-инвалид. Детьми фактически никто не занимался, они находились без присмотра и регулярно пропускали школу. Семья давно состоит на учёте в органах опеки и соцзащиты, родственники неоднократно обращались туда, однако никакой реакции от профильных служб не было.

Следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту возможной халатности со стороны местных органов опеки и системы профилактики.

Местные СМИ со ссылкой на общественников публиковали шокирующие подробности того, как дети нерадивой мамаши от голода якобы даже вынуждены были есть окурки и пить воду, слизывая её с плиты.

В СКР уточнили, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний — помещен в психоневрологический интернат.



Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, после чего будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пообещали в СКР.

