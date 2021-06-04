Группа компаний «КВС» заключила соглашение о сотрудничестве со Сбербанком

Председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо и генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко в рамках ПМЭФ подписали соглашение о развитии сотрудничества.
По соглашению банк предоставит застройщику полный спектр банковских услуг, в том числе проектное финансирование. Также стороны рассмотрят возможность совместного внедрения продуктов экосистемы банка и запустят несколько совместных пилотных проектов — новых продуктов и сервисов.
Как уточнил Сергей Ярошенко, компания взаимодействует со Сбербанком по проектному финансированию, ипотечным кредитам и внедрению новых услуг.
— Сбербанк отличает на рынке инновационный подход к ведению бизнеса, мы разделяем этот подход и делаем ставку на диджитализацию и развитие онлайн-сервисов, упрощающих коммуникацию с клиентами и партнерами, — добавил он.
— Группа компаний «КВС» имеет статус «Платинового партнёра» банка, — заявил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». — Мы совместно развиваем цифровые сервисы для покупателей жилья, предлагаем передовые технологии на ипотечном рынке. Кроме этого, компания проявляет интерес к решениям нашей экосистемы, и мы планируем развивать сотрудничество в этом направлении.