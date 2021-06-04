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Минтруд предложил разделить майские праздники

Минтруд подготовил постановление о выходных днях в 2022 году

Минтруд предлагает майские выходные в 2022 году сделать раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Это следует из проекта постановления, опубликованного 4 июня на федеральном портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), которые накладываются на праздничные нерабочие дни, можно перенести на 3 мая и 10 мая соответственно. Один день отдыха с субботы 5 марта предлагается сдвинуть на понедельник, 7 марта.

«Таким образом, с учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2022 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года; 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая; с 11 по 13 июня; с 4 по 6 ноября», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Минтруд думает над тем, чтобы сделать 31 декабря выходным днём ежегодно.

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