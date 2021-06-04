Серьезная авария с мотоциклом произошла днем 4 июня в Колпинском районе Петербурга. От удара об автомобиль байкер улетел с дороги на несколько метров.



Как сообщают очевидцы в группе «Мотосолидарность ДТП», авария произошла на Центральном проезде в Металлострое, в районе дома 1Б и перекрестка с дорогой на Металлострой. Мотоцикл Honda CB400 столкнулся с автомобилем Opel. На кадрах с места ДТП видно, что байк влетел машине в водительскую дверь и в результате его отбросило с дороги на тротуар, а мотоциклиста — еще дальше в траву.