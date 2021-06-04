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Мотоциклист въехал в «Опель» и отлетел на несколько метров в Металлострое

Байкер пострадал в столкновении с автомобилем в Петербурге

Серьезная авария с мотоциклом произошла днем 4 июня в Колпинском районе Петербурга. От удара об автомобиль байкер улетел с дороги на несколько метров.

Как сообщают очевидцы в группе «Мотосолидарность ДТП», авария произошла на Центральном проезде в Металлострое, в районе дома 1Б и перекрестка с дорогой на Металлострой. Мотоцикл Honda CB400 столкнулся с автомобилем Opel. На кадрах с места ДТП видно, что байк влетел машине в водительскую дверь и в результате его отбросило с дороги на тротуар, а мотоциклиста — еще дальше в траву.

На место прибыла машина реанимации. Со слов очевидцев, мотоциклист пришел в сознание. Данные о его состоянии уточняются.

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