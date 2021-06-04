БТК расскажет «Сказку о рыбаке и рыбке»

6 июня на основной сцене Большого театра кукол состоится премьера спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке». Над постановкой работает команда режиссеров — учеников Руслана Кудашова: Владислав Тутак, Ирина Криворукова и Ксения Павлова исследуют пушкинский текст, давно уже ставший частью национального культурного кода, используя выразительный язык притчевой клоунады.

«На сцене у нас будет большое море, а посредине моря — песчаный круглый. И этот круг, остров, он плавает посреди необъятного океана, и с него никуда не выбраться. В какой-то степени он будет напоминать цирковую арену, в нем актеры будут существовать по принципу клоунады», — рассказывает о художественных решениях «Рыбки» Владислав Тутак.

В новой постановке будут акцентированы вопросы из разряда вечных: как влияет на судьбу и человеческую природу столкновение с искушениями, можно ли их преодолеть и как справиться с повторяемостью одних и тех же ситуаций. В спектакле задействованы марионетки (Золотая рыбка) и артисты (Старик, Старуха, Пушкин).



Молодые режиссеры не впервые ставят спектакль для детей. Так, Ксения Павлова выпустила на сцене БТК «Маленький концерт для фортепиано с оркестром», Владислав Тутак — «Льва и Птичку» (участник программы фестиваля «Золотая Маска» 2021, Маска+), а Ирина Криворукова поставила в Кирове «Чайковский. "Болезнь куклы"».



В спектакле участвуют: Пушкин — Владислав Тутак, Старуха — Василиса Ушакова, Старик — Михаил Ложкин, Золотая рыбка — Дмитрий Чупахин / Сергей Беспалов.



Начало в 11:30 и 14:00.



6+



Наталия Эфендиева

