«Это вы у Байдена спросите». Путин рассказал, что обсудит с президентом США на встрече в Женеве

Отношения России и США находятся на низком уровне, страны должны найти пути урегулирования этих проблем. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 4 июня во время пленарного заседания ПМЭФ-2021.



Он сообщил, что на встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня они обсудят стратегическую стабильность, разоружение, пандемию, урегулирование конфликтов и экологию.



На вопрос ведущего, почему Америка продолжает вводить против России санкции, глава государства предложил: «Это вы у Байдена спросите». Он отметил, что российская сторона никаких санкций не вводит, чтобы «не стрелять себе в ногу». Почему американские партнеры так делают, остается загадкой для Путина. Он уверен, что это происходит под действием внутриполитических процессов, заложниками которых стали власти США.

