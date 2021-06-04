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«Это вы у Байдена спросите». Путин рассказал, что обсудит с президентом США на встрече в Женеве

Путин обсудит с Байденом в Женеве стратегическую стабильность, пандемию и экологию

Отношения России и США находятся на низком уровне, страны должны найти пути урегулирования этих проблем. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 4 июня во время пленарного заседания ПМЭФ-2021.

Он сообщил, что на встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня они обсудят стратегическую стабильность, разоружение, пандемию, урегулирование конфликтов и экологию.

На вопрос ведущего, почему Америка продолжает вводить против России санкции, глава государства предложил: «Это вы у Байдена спросите». Он отметил, что российская сторона никаких санкций не вводит, чтобы «не стрелять себе в ногу». Почему американские партнеры так делают, остается загадкой для Путина. Он уверен, что это происходит под действием внутриполитических процессов, заложниками которых стали власти США.

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Комментарии (7)

265843015
Путин "мы не вводим санкции, чтобы не стрелять себе в ногу". В том и прикол что США вводит санкции без болезненно для себя) а мы застрелимся, от дядюшки бакса давно зависим)
lamer
Нам после этого тоже надо БЛМ-щикам кланяться?
Igor_VS
он как-то забыл, что еще будет тема про права человека. Байден напомнит.
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