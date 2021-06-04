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Обвиняемому в разбое петербуржцу суд запретил учиться на айтишника в Крестах

Обвиняемому в налётах на отделения банка «Восточный» Александру Логоденко суд отказал в дистанционном обучении в СИЗО «Кресты». С помощью Фемиды он хотел обязать начальника изолятора предоставить ему компьютер и интернет, чтобы продолжить обучаться IT-технологиям в Cisco Academy.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 4 июня, Логоденко поступил в академию в 2018 году, первый курс окончил с отличием. 20 октября прошлого года он обратился к начальнику Крестов и попросил разрешения на возобновление обучения, на что ему был дан устный отказ. Тогда обвиняемый в разбое решил искать правду в суде, ведь законодательство не запрещает обучаться онлайн, а руководитель СИЗО-1 ограничивает истца в конституционном праве на образование.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, указывал, что п.15 ст.17 ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ, на который ссылался административный истец, предоставляет право заниматься самообразованием и пользоваться специальной литературой, но не подразумевает, что, находясь в СИЗО, он может обучаться дистанционно с иными лицами. В итоге суд Логоденко отказал.

Обвиняемый был арестован в марте 2020 года. По данным следствия, он и его сообщник совершили попытку нападения на банк «Восточный» на проспекте Большевиков, а из отделения в Приморском районе унесли 5 млн рублей. Был ещё один эпизод с «Райффайзенбанком» на Савушкина, но там всё завершилось не в пользу преступников.

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Комментарии (5)

265036642
Частный компьютерный мастер Александр.
ivan5_5e4d10fe646f6
Парню надо продолжать есть оффлайновые курсы (учебник книжка + диск с примерами), главное чтобы дали компутер в камеру. Это был бы интересный прецедент. А выйдет сдаст экзамен какой нибудь в офф центре авторизованном.
ivan5_5e4d10fe646f6
Хитрый ход: у этих "академий" наверное все заканчивают первый год "с отличием" чтобы за второй год денежки несли. Наивные буратины
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