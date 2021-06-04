Обвиняемому в разбое петербуржцу суд запретил учиться на айтишника в Крестах

Обвиняемому в налётах на отделения банка «Восточный» Александру Логоденко суд отказал в дистанционном обучении в СИЗО «Кресты». С помощью Фемиды он хотел обязать начальника изолятора предоставить ему компьютер и интернет, чтобы продолжить обучаться IT-технологиям в Cisco Academy.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 4 июня, Логоденко поступил в академию в 2018 году, первый курс окончил с отличием. 20 октября прошлого года он обратился к начальнику Крестов и попросил разрешения на возобновление обучения, на что ему был дан устный отказ. Тогда обвиняемый в разбое решил искать правду в суде, ведь законодательство не запрещает обучаться онлайн, а руководитель СИЗО-1 ограничивает истца в конституционном праве на образование.

