Обвиняемому в разбое петербуржцу суд запретил учиться на айтишника в Крестах

Обвиняемому в налётах на отделения банка «Восточный» Александру Логоденко суд отказал в дистанционном обучении в СИЗО «Кресты». С помощью Фемиды он хотел обязать начальника изолятора предоставить ему компьютер и интернет, чтобы продолжить обучаться IT-технологиям в Cisco Academy.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 4 июня, Логоденко поступил в академию в 2018 году, первый курс окончил с отличием. 20 октября прошлого года он обратился к начальнику Крестов и попросил разрешения на возобновление обучения, на что ему был дан устный отказ. Тогда обвиняемый в разбое решил искать правду в суде, ведь законодательство не запрещает обучаться онлайн, а руководитель СИЗО-1 ограничивает истца в конституционном праве на образование.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, указывал, что п.15 ст.17 ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ, на который ссылался административный истец, предоставляет право заниматься самообразованием и пользоваться специальной литературой, но не подразумевает, что, находясь в СИЗО, он может обучаться дистанционно с иными лицами. В итоге суд Логоденко отказал.
Обвиняемый был арестован в марте 2020 года. По данным следствия, он и его сообщник совершили попытку нападения на банк «Восточный» на проспекте Большевиков, а из отделения в Приморском районе унесли 5 млн рублей. Был ещё один эпизод с «Райффайзенбанком» на Савушкина, но там всё завершилось не в пользу преступников.