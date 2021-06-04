Гендиректор говорит: «Всё, что они там сделали, это же украдено у нас, и, в отличие от некоторых, у нас это работает». Журналистке показывают завод роботов и рассказывают о преимуществах новой модели. Ижевск же выступает как передовой город, где телепорты и дроны-доставщики — обыденность. Согласно видео, именно там Правша подковал инфузорию-туфельку и создал первого робота.

На телеканале Russia Tomorrow рассказывают о госпрограмме «По андроиду в каждый дом», инициатором которой выступил гендиректор компании «Ижевск Дайнемикс» Константин Барагозин», «который известен своими хлёсткими ответами в адрес западных конкурентов».

На YouTube 4 июня появилось следующее видео из вселенной BirchPunk под названием «Россия завтра: новости».

В ролике появляется и «депутат из Уссурийска Виталий Наливкин». «Какие роботы, какой Ижевск? «Дайнемикс» тем более! Я вообще понять не могу, у нас и так пол-Уссурийска без работы ходит», — возмущается он. По словам Наливкина, в его районе внедрение новых технологий будет приостановлено.

В других сюжетах новостного блока показывают жителей Энска, недовольных строительством вышек 20G, от которых «излучения вообще нету», водоколонку нового поколения, а также технического кандидата в президенты.

Радует прогноз погоды — её обеспечивает специальная система климат-контроля в космосе. Режим «Ненастный» включён в тех населённых пунктах, у жителей которых есть долги за коммуналку.

Кульминацией выпуска становится сама презентация новой линейки роботов. Гендиректор Барагозин, скидывая халат, гордо восклицает: «Как тебе такое, Boston Dynamics?» И пускается в пляс вместе с роботами — они исполняют «Яблочко».

Ещё несколько забавных новостей — вроде тридцати слоёв плитки, обнаруженных археологами в Москве, или прожиточного максимума — авторы спрятали в бегущую строку.