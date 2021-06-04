итоги недели
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Уходящую информационную неделю в прямом эфире обсуждают генеральный директор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Итоги недели с Андреем Константиновым: Экономический форум - потехе час. Признание Протасевича.Новая башня Газпрома. Купание Лукашенко.
Форум и форумчанки. Протасевич - пытка или сыворотка правды? Что Миллер оставит после себя? 500 миллионов для Лукашенко
fontaka.ru
Уходящую информационную неделю в прямом эфире обсуждают генеральный директор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
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