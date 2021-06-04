«Сименс» переведет стрелки для трамвая в Славянку

Компании « Сименс Мобильность » и « Балтнедвижсервис» — концессионер строительства трамвайной сети «Славянка» — заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. «Сименс» передаст для опытной эксплуатации на линии электропривод для стрелочных переводов трамвайных путей.

Для трамвайной сети «Станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка» (рабочее название — «Славянка») компания «Сименс Мобильность» передаст в опытную эксплуатацию новейшее оборудование — компактный высоконадёжный электропривод для стрелочных переводов трамвайных путей. Это первое апробированное решение «Сименс Мобильность» для колеи 1520 трамвая. Приводы данного типа никогда не применялись на территории России и являются инновационными. Данное решение совместимо с самыми последними продуктами по цифровизации.

«Мы очень рады предоставить наше инновационное решение в эксплуатацию на столь важном инфраструктурном проекте. Мы уверены, что «БалтНедвижСервис» на практике убедится в надежности и эффективности нового привода, не имеющего аналогов в России, и надеемся, что это позволит начать его поставки в будущем», — говорит Юрий Смагин.

В ходе сотрудничества партнеры настроены наладить систематический обмен актуальной информацией, совместно рассматривать вопросы надежности, работоспособности и эффективности оборудования производства «Сименс», внедрения новейших решений и технологий.



«Партнёрство с компанией «Сименс Мобильность» позволит нам реализовать в ходе строительства трамвайной сети «Славянка» самые актуальные решения, призванные, в первую очередь, обеспечить безопасность наших пассажиров. Уверен, что в результате такого сотрудничества мы сможем создать действительно самый безопасный и современный трамвай, которого ждут наши жители», — отметил Дмитрий Панкратов.



Напомним, что проект трамвайной линии реализуется на принципах государственно-частного партнерства по концессионному соглашению между правительством Санкт-Петербурга и ООО «БалтНедвижСервис», созданное Газпромбанком и «АБЗ-1». Запланировано строительство выделенной линии скоростного трамвая протяженностью более 20 км от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка. Планируется возведение 5 надземных сооружений, трамвайного депо, остановочных павильонов и приобретение 22 современных низкопольных трамваев. Общий объем инвестиций — свыше 25 млрд рублей.