Петербуржец придержал крышку мусорного бака, пока его знакомый прятал в него труп. Суд решил, что с него достаточно штрафа

О том, как горожанин оказался на скамье подсудимых, 4 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. В середине прошлого лета выпивший Михайлов проводил вечер в компании приятеля по фамилии Александров в квартире одного из домов на Серебристом бульваре. Зная о том, что тот совершил убийство, он решил помочь ему в сокрытии этого преступления «из ложно понятых интересов товарищества».

Суд огласил приговор в отношении петербуржца по фамилии Михайлов, которого обвиняют в укрывательстве преступления. Ради приятельских отношений он согласился придержать крышку контейнера, пока его знакомый прятал в него труп, а потом переместить бак в укромное место.

Помощь заключалась в избавлении от трупа. Сначала подсудимый придержал крышку мусорного контейнера, чтобы его приятель мог поместить туда тело, а затем помог переместить бак к пухто, расположенному в 20 метрах от жилого дома на проспекте Королёва. О произошедшем он никому не рассказал.



Михайлов ранее не судим, служил в Чечне, участвовал в боевых действиях. Сейчас работает и проживает с пожилой матерью-инвалидом, которой нужен постоянный уход.



Приморский районный суд всё перечисленное учёл и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. При этом санкции 316-й статьи УК РФ также предусматривают принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев, а также лишение свободы до двух лет.



Как уточнили в пресс-службе судов, уголовное дело об убийстве в отношении Александрова прекращено в связи с его смертью.



«Фонтанка» писала, что покалеченный труп нашли спустя пару дней после убийства во время перегрузки мусора и обхода территории свалки на Автобусной улице в Петербурге. Криминалисты обнаружили порезы на шее, переломы костей и раны на руках. Личность погибшего удалось установить по именной карте из гипермаркета, им оказался 56-летний приезжий из Туркменистана, работавший оценщиком ущерба после ДТП.

