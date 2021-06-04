Общество «Знание» и петербургский Политех заключили соглашение на полях ПМЭФ-2021

Российское общество «Знание» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили на полях ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве.
Как сообщается в пресс-релизе общества «Знание» от 4 июня, сотрудничество предполагается «в целях продвижения идеи непрерывного обучения и популяризации научных знаний». Образовательная и методологическая база Политеха будет интегрирована в цифровую платформу Российского общества «Знание», а преподаватели вуза войдут в его лекторский состав. Помимо этого, стороны намерены реализовать возможности создания авторских мультимедийных курсов и организации совместных мероприятий, посвящённых актуальным вопросам образования, науки и технологий.
В петербургском Политехе, в свою очередь, подчеркнули, что с обществом «Знание» их связывают не только проекты, реализуемые в настоящем, но и перспективы будущего сотрудничества. В частности, известный политехник, профессор СПбПУ, нобелевский лауреат Николай Семёнов в 1960–1963 годах возглавлял общество «Знание» и внёс значительный вклад в его развитие, отметили в университете.