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Общество «Знание» и петербургский Политех заключили соглашение на полях ПМЭФ-2021

Преподаватели СПбПУ войдут в лекторский состав Российского общества «Знание»

Российское общество «Знание» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили на полях ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве.

Как сообщается в пресс-релизе общества «Знание» от 4 июня, сотрудничество предполагается «в целях продвижения идеи непрерывного обучения и популяризации научных знаний». Образовательная и методологическая база Политеха будет интегрирована в цифровую платформу Российского общества «Знание», а преподаватели вуза войдут в его лекторский состав. Помимо этого, стороны намерены реализовать возможности создания авторских мультимедийных курсов и организации совместных мероприятий, посвящённых актуальным вопросам образования, науки и технологий.

В петербургском Политехе, в свою очередь, подчеркнули, что с обществом «Знание» их связывают не только проекты, реализуемые в настоящем, но и перспективы будущего сотрудничества. В частности, известный политехник, профессор СПбПУ, нобелевский лауреат Николай Семёнов в 1960–1963 годах возглавлял общество «Знание» и внёс значительный вклад в его развитие, отметили в университете.

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