Петербургскому СК после окрика Бастрыкина хватило полдня, чтобы возбудить дело об обмане инвалида на квартиру. Полгода до этого размышляли

СК РФ утром 4 июня сообщил на своем сайте, что глава ведомства «в связи с появившейся информацией» поручил руководству ГСУ Петербурга забрать у полиции материалы о мошеннических действиях в отношении жителей Северной столицы, в том числе инвалидов II группы.



Бастрыкин поручил петербургским следователям тщательным образом проверить все доводы потерпевших. И к середине пятницы появились первые результаты этих проверок.



Как сообщает пресс-служба ГСУ в 15:36, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой мужчины-инвалида. В январе 2021 года не установленное пока лицо злоупотребило доверием 40-летнего выпускника детского дома, инвалида, и обманом заключило от его имени договор купли-продажи на квартиру в Калининском районе. За жилье выручили миллион, а собственником стал другой гражданин.

