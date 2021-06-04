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Петербургскому СК после окрика Бастрыкина хватило полдня, чтобы возбудить дело об обмане инвалида на квартиру. Полгода до этого размышляли

СК Петербурга взялся искать мошенников, отнявших квартиру у инвалида

СК РФ утром 4 июня сообщил на своем сайте, что глава ведомства «в связи с появившейся информацией» поручил руководству ГСУ Петербурга забрать у полиции материалы о мошеннических действиях в отношении жителей Северной столицы, в том числе инвалидов II группы.

Бастрыкин поручил петербургским следователям тщательным образом проверить все доводы потерпевших. И к середине пятницы появились первые результаты этих проверок.

Как сообщает пресс-служба ГСУ в 15:36, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой мужчины-инвалида. В январе 2021 года не установленное пока лицо злоупотребило доверием 40-летнего выпускника детского дома, инвалида, и обманом заключило от его имени договор купли-продажи на квартиру в Калининском районе. За жилье выручили миллион, а собственником стал другой гражданин.

Сейчас мошенника ищут.

«Кроме того, в ближайшее время запланирован личный прием потерпевшего руководством ГСУ СК России по Санкт-Петербургу для выяснения всех обстоятельств происшедшего», — сообщает ведомство.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Закономерный результат внедрения механизма ручного управления страной. Скоро уже на местах ни один государственный служащий не пошевелится, пока не получит пинка от своего единоличного профильного главного начальника.
paha
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265929496
"весеврно столицы"?
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