FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Туркменам, проведшим в Центре содержания мигрантов более года, помог омбудсмен. Они отправились на родину

Граждане Турменистана более года содержались в ЦВСИГ в Красном Селе из-за приостановки авиасообщения с Россией

Шестеро граждан Туркменистана, которые более года провели в Центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе в ожидании назначенного судом административного выдворения, наконец отправлены на родину.

Как сообщили 4 июня в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, коллективное обращение мигрантов с просьбой посодействовать их отправке домой было получено в январе этого года. Они называли своё длительное содержание под стражей в ЦВСИГ «лишённым смысла и законности». Граждане Туркменистана уточняли, что обращались в суд с заявлениями о прекращении действия постановлений о выдворении из-за невозможности их выполнить по причине прекращения авиасообщения с Туркменистаном, однако получили отказ.

Поскольку совместные усилия МВД и ФССП оперативно разрешить проблему не позволили, в апреле переговоры были продолжены уже на уровне глав МИД России и Туркменистана. В итоге была достигнута договорённость о возвращении содержащихся в московском и петербургском депортационных центрах туркменов на родину 30 мая.

По данным петербургского омбудсмена, в настоящий момент в ЦВСИГ находятся четыре гражданина Туркменистана, трое из которых обжалуют судебные решения, а один — имеет неоплаченный уголовный штраф.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний