Туркменам, проведшим в Центре содержания мигрантов более года, помог омбудсмен. Они отправились на родину

Шестеро граждан Туркменистана, которые более года провели в Центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе в ожидании назначенного судом административного выдворения, наконец отправлены на родину.



Как сообщили 4 июня в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, коллективное обращение мигрантов с просьбой посодействовать их отправке домой было получено в январе этого года. Они называли своё длительное содержание под стражей в ЦВСИГ «лишённым смысла и законности». Граждане Туркменистана уточняли, что обращались в суд с заявлениями о прекращении действия постановлений о выдворении из-за невозможности их выполнить по причине прекращения авиасообщения с Туркменистаном, однако получили отказ.

