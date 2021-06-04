Ровно 2 июня, утром, то есть в часы открытия форума, неизвестный разбушевавшийся расколотил здоровенным топором минимум пять приличных машин на парковке на улице Захарьевской и торжественно сдался в руки правосудию.

Жизнь 38-летнего коренного петербуржца Сергея Т. — не сахар. Пусть он и живет в доме с видом на Мариинку, но после шести дурацких судимостей за идиотские кражи, он вышел очередной раз на условно-досрочно. Далее он твердо встал на путь исправления через постановку на учет в психоневрологическом диспансере. Шел 2008 год.

Несколько лет назад ему и там прописали новый срок, который он достойно отбыл в знаменитой психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца. Если проще, то полежал на Пряжке. И что-то там ему показалось не так, как он себе представлял.



Так, за последние три года он минимум трижды подавал в Октябрьский районный суд иски к этому богоугодному учреждению. Требовал как защиты своего морального права, так и компенсации за его урон. В исках ему отказали. По праву оно, наверняка, верно, но зря. Серега разочаровался в судебной системе РФ и раскопал топор войны (вид и масштаб топора вы можете проверить на представленном кино).



Зачем он рубил невинно припаркованные авто на Захарьевской улице — это понятно — петербургская психиатрия его всячески притесняет. А вот отчего он выбрал именно это место, да еще точь-в-точь в утро открытия ПМЭФ, тут даже полицейские оказались бессильны.



Тем более, что как прелестно видно по видео, он сдался властям умышленно и добровольно. То есть в голове у него был заранее сформулированный акт. Между прочим, как высказывание в жанре искусства акционизма смотрится убедительно. Не профильное биеннале в Венеции, но ярче чем у художника Павленского.

