Аварию с мотоциклистом в Горелово (Красносельский район Санкт-Петербурга) сняли две камеры. Видеозапись, опубликованная в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте» 4 июня, проясняет обстоятельства ДТП.
Инцидент случился 3 июня на Красносельском шоссе. На записи видно, что мотоциклисты ехали вдоль шоссе по грунтовой обочине, опережая автомобили. Третий мотоциклист, выезжая на асфальтовую остановку, потерял управление и упал — прямо под колёса подъезжающей маршрутки. Очевидцы из машины с регистратором обсуждают, что автобус как будто наехал колесом на руку мотоциклиста.
«При падении мотоциклист получил такие травмы, что был отправлен на носилках в больницу», — сообщают в паблике.