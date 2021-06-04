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Мотоциклист в Петербурге ехал по обочине и упал прямо под колёса маршрутки

Аварию с мотоциклистом в Горелово (Красносельский район Санкт-Петербурга) сняли две камеры. Видеозапись, опубликованная в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте» 4 июня, проясняет обстоятельства ДТП.

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Инцидент случился 3 июня на Красносельском шоссе. На записи видно, что мотоциклисты ехали вдоль шоссе по грунтовой обочине, опережая автомобили. Третий мотоциклист, выезжая на асфальтовую остановку, потерял управление и упал — прямо под колёса подъезжающей маршрутки. Очевидцы из машины с регистратором обсуждают, что автобус как будто наехал колесом на руку мотоциклиста.

«При падении мотоциклист получил такие травмы, что был отправлен на носилках в больницу», — сообщают в паблике.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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