Голос в трубке убедил воспитательницу детского сада в Петербурге взять два кредита больше чем на 2 млн рублей

Полиция ищет мошенников, которые выманили у петербургской воспитательницы больше 2 млн рублей
Уголовное дело возбуждено в Выборгском районе Петербурга после заявления 53-летней воспитательницы одного из детских садов Петроградского района.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне женщина обратилась в 18-й отдел полиции. По предварительной информации, с утра 3 июня ей на телефон стали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Они убедили бедную женщину в необходимости взять аж два кредита на общую сумму в 2 млн 300 тысяч рублей. После того, как воспитательница исполнила желание звонивших, она пошла к банкомату и, следуя инструкции, перевела все деньги на неизвестные счета.