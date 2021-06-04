Голос в трубке убедил воспитательницу детского сада в Петербурге взять два кредита больше чем на 2 млн рублей

f0ntan 04 Июн 2021 в 14:46 04 Июн 2021 в 14:46

Голос в трубке обещал ей инвестировать переведенные средства в биткоин или недвижимость? В общем, с доходностью намного больше чем доходность по вкладам в банках. А чтобы увеличить свой инвестиционный доход, гуру инвестиций предложил ей как можно больше внести денег на счет. Даже если для этого деньги придется взять в кредит. Доходность обещанной инвестиции все равно ведь намного больше будет, чем ставка по кредиту банка. Такой у нее был разговор с разводилой из трубки?