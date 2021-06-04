FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
9
Печать

Голос в трубке убедил воспитательницу детского сада в Петербурге взять два кредита больше чем на 2 млн рублей

Полиция ищет мошенников, которые выманили у петербургской воспитательницы больше 2 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в Выборгском районе Петербурга после заявления 53-летней воспитательницы одного из детских садов Петроградского района.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне женщина обратилась в 18-й отдел полиции. По предварительной информации, с утра 3 июня ей на телефон стали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Они убедили бедную женщину в необходимости взять аж два кредита на общую сумму в 2 млн 300 тысяч рублей. После того, как воспитательница исполнила желание звонивших, она пошла к банкомату и, следуя инструкции, перевела все деньги на неизвестные счета.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

viking
не ужели мозгов не осталось у людей? ещё банки кредиты как легко одобряют
f0ntan
Голос в трубке обещал ей инвестировать переведенные средства в биткоин или недвижимость? В общем, с доходностью намного больше чем доходность по вкладам в банках. А чтобы увеличить свой инвестиционный доход, гуру инвестиций предложил ей как можно больше внести денег на счет. Даже если для этого деньги придется взять в кредит. Доходность обещанной инвестиции все равно ведь намного больше будет, чем ставка по кредиту банка. Такой у нее был разговор с разводилой из трубки?
260602101
Ну как воспитательнице детского сада с зарплатой 17 тыщ рублей дают кредит на 2 миллиона ??? У меня 50 тыщ оклад и дают максимум 100....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний