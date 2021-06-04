FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Продажи автомобилей в России в мае выросли почти на 134%

В мае 2021 года в России было продано почти 150 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост более чем двукратный.

Как сообщает 4 июня ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за последний весенний месяц текущего года на российском рынке было реализовано 147 378 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 133,8% больше результата за май 2020 года и на 6,7% больше, чем было в мае 2019 года.

По итогам первых пяти месяцев года продажи автомобилей тоже показали рост — на 38,7%. За январь — май в России было реализовано 663 310 легковых машин и LCV.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

tsodd
Вы поехавшие что-ли? В прошлом году в мае всё закрыто было, включая автосалоны, конечно будет +100500%
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний