В Ленобласти улучшится мобильная связь в отдаленных деревнях и появится инфраструктура для киберспорта

«МегаФон» и Правительство Ленинградской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о модернизации и строительстве новых сетей, а также о создании тренировочных баз и стадионов для компьютерного спорта.

«Рассчитываю, что наше взаимодействие позволит не только реализовать крупные высокотехнологичные проекты, но и повысит стабильность и доступность связи в отдаленных деревнях области», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



Фото: пресс-служба «МегаФона» Поделиться Поделиться







«Мы уже проделали большую работу по развитию сетей четвертого поколения в Ленинградской области, чтобы даже в самых отдаленных районах надежно работала не только мобильная связь, но и скоростной интернет», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.



Так, в 2020 году компания провела масштабную модернизацию инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе. Всего за прошедший год оператор запустил более 1 250 базовых станций LTE. Примерно 40% из них — в Петербурге и Ленобласти. Реализованы технологии VoLTE, которая позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE, и VoWi-Fi, используя которую абонент может звонить и принимать вызовы в помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi-соединением. Также построено около 100 новых базовых станций на скоростной трассе М-11, часть которой проходит по Ленобласти.

Еще одно направление сотрудничества, о котором говорится в соглашении, — создание на территории области инфраструктуры связи, стадионов, а также тренировочных баз для организации и проведения соревнований в сфере компьютерного спорта. К концу года будет разработан план мероприятий в этой сфере до 2023 года.

