«Культовые тусовщики»: история шотландского панка от создателей «На игле»

С 10 июня в кино начнут показывать «Культовых тусовщиков» — пестрый британский байопик про Алана МакГи, шотландского продюсера и основателя лейбла Creation Records, открывшего миру группы Oasis и Primal Scream.
Но едва ли не интереснее самой истории успеха наглого и отважного продюсера — команда, которая работала над лентой. Продюсером выступил Дэнни Бойл, сценарий написал Ирвин Уэлш, а главную роль исполнил Юэн Бремнер, то есть «Тусовщиков» сделали те же люди, что и «На игле». Стилистически картина получилась тоже близкой к бойловскому хиту: много музыки, агрессивная манера повествования, бойкий ритм действия. В общем, сделаны «Тусовщики» по той же беспроигрышной и нетленной форме успешного кино — и от неудачи таким образом застрахованы.
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Иван Чувиляев