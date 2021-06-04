Провалом закончилось 4 июня мини-интервью корреспондента «Фонтанки» с руководителем Управления Роспотребнадзора по СПб Наталией Башкетовой. Ее ответ на первый же вопрос был прерван шефом Башкетовой, Анной Поповой. Глава федерального ведомства, сославшись на правило о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра, сначала забрала телефон, на который велась запись разговора, затем вернула, но собственноручно нажала пальцем на кнопку выключения записи.

После завершения сессии «Пандемии будущего. Стратегии готовности», где Анна Попова выступала в роли одного из хедлайнеров, она прямо и четко дала журналистам понять, что не намерена общаться с ними. Будучи понятливым и вежливым человеком, корреспондент «Фонтанки» обратился с актуальным и важным для миллионов петербуржцев вопросом к другому специалисту ведомства — Наталии Башкетовой.

— Есть ли сейчас предпосылки к тому, чтобы возвращать какую-то часть ограничений в городе?



— Санэпидситуация контролируется. И принятие или непринятие мер… — кажется, начала Башкетова стандартный формальный ответ, суть которого сводится к формуле «Поживем — увидим». Становилось скучно.



Но в этот момент подошла Анна Попова:



— Э-э-э… давайте заберите это, пожалуйста. Не надо делать так, — обратилась она к корреспонденту, указывая на телефон с включенным диктофоном. При этом предложение «забрать» парадоксальным образом сопровождалось обратным действием: главный санитарный врач РФ, наоборот, сама выхватила из рук корреспондента телефон. Спустя пару секунд все же отдала, но стала убеждать не задавать никаких вопросов.



— Не надо точно абсолютно этого делать. Вы же знаете правила… Зачем вы это делаете?

В голове у корреспондента мелькнула статья 38 Закона «О СМИ»: «Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации…» Но не был уверен, что речь об этом, и решил уточнить.

