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Глава Роспотребнадзора запретила «Фонтанке» спрашивать. Телефон вернула, но свой отпечаток пальца оставила

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ-2021 пресекла попытку «Фонтанки» прояснить санитарную ситуацию в Петербурге. У задавшего вопрос корреспондента она выхватила из рук телефон с включенным диктофоном и лично выключила запись. Притом что разговаривал он даже не с ней, Попова апеллировала к общим для всех правилам о дистанции в 1,5 метра.

Провалом закончилось 4 июня мини-интервью корреспондента «Фонтанки» с руководителем Управления Роспотребнадзора по СПб Наталией Башкетовой. Ее ответ на первый же вопрос был прерван шефом Башкетовой, Анной Поповой. Глава федерального ведомства, сославшись на правило о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра, сначала забрала телефон, на который велась запись разговора, затем вернула, но собственноручно нажала пальцем на кнопку выключения записи.

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После завершения сессии «Пандемии будущего. Стратегии готовности», где Анна Попова выступала в роли одного из хедлайнеров, она прямо и четко дала журналистам понять, что не намерена общаться с ними. Будучи понятливым и вежливым человеком, корреспондент «Фонтанки» обратился с актуальным и важным для миллионов петербуржцев вопросом к другому специалисту ведомства — Наталии Башкетовой.

— Есть ли сейчас предпосылки к тому, чтобы возвращать какую-то часть ограничений в городе?

— Санэпидситуация контролируется. И принятие или непринятие мер… — кажется, начала Башкетова стандартный формальный ответ, суть которого сводится к формуле «Поживем — увидим». Становилось скучно.

Но в этот момент подошла Анна Попова:

— Э-э-э… давайте заберите это, пожалуйста. Не надо делать так, — обратилась она к корреспонденту, указывая на телефон с включенным диктофоном. При этом предложение «забрать» парадоксальным образом сопровождалось обратным действием: главный санитарный врач РФ, наоборот, сама выхватила из рук корреспондента телефон. Спустя пару секунд все же отдала, но стала убеждать не задавать никаких вопросов.

— Не надо точно абсолютно этого делать. Вы же знаете правила… Зачем вы это делаете?

В голове у корреспондента мелькнула статья 38 Закона «О СМИ»: «Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации…» Но не был уверен, что речь об этом, и решил уточнить.

— Какие правила?

Оказалось, Анна Попова имела в виду совсем другое. Она протянула палец к только что возвращенному телефону и нажала на кнопку, выключающую диктофон. И уже не под запись объяснила:

— Вы не соблюдаете дистанцию в 1,5 метра.

Спорить с этим было, разумеется, глупо. Когда Попова подошла к корреспонденту (который, к слову, был в маске) и забрала у него телефон, дистанция действительно сократилась до сомнительных с точки зрения санэпидобстановки величин.

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Комментарии (18)

RobRoy
Хабалка какая-то.
mallaga
Одним движением проиллюстрировала стиль работы руководимого ею ведомства.
(((
кто-то страшный
Есть такое слово - хуцпа.
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