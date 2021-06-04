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Гараж с секретом. Петербургские полицейские узнали, что скрывал приезжий из Кировской области

Новый год своей жизни приезжий из другого региона встречает в изоляции. Его секреты, которые он скрывал в петербургском гараже, раскрыли сотрудники полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, пару дней назад полицейские испортили летний вечер 50-летнему уроженцу Кировской области, проживающему в Петербурге. Встреча с ними у мужчины состоялась у гаража на Предпортовой улице. Железный бокс подвергли тщательному осмотру. Как оказалось, не зря.

В автомобиле марки Nissan Maxima, который находился внутри, нашли пакет с веществом растительного происхождения весом около килограмма. Позже эксперты скажут, что это наркотики. Помимо этого, в гараже обнаружили старый пистолет, а также два магазина и патроны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, где, к слову, ему предстоит встретить свой день рождения. В прошлом он уже имел проблемы с законом за более тяжкие преступления, среди которых — убийство.

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