Гараж с секретом. Петербургские полицейские узнали, что скрывал приезжий из Кировской области

Новый год своей жизни приезжий из другого региона встречает в изоляции. Его секреты, которые он скрывал в петербургском гараже, раскрыли сотрудники полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, пару дней назад полицейские испортили летний вечер 50-летнему уроженцу Кировской области, проживающему в Петербурге. Встреча с ними у мужчины состоялась у гаража на Предпортовой улице. Железный бокс подвергли тщательному осмотру. Как оказалось, не зря.



В автомобиле марки Nissan Maxima, который находился внутри, нашли пакет с веществом растительного происхождения весом около килограмма. Позже эксперты скажут, что это наркотики. Помимо этого, в гараже обнаружили старый пистолет, а также два магазина и патроны.

