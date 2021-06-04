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Беглянка Настя сорвалась, спускаясь по простыне с пятого этажа в Петербурге

Полиция устанавливает обстоятельства падения женщины из окна пятиэтажки в Петербурге

Житель дома на Гражданском проспекте заявил в полицию Калининского района о женщине, которая по простыне спускалась из окна.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, звонок от неравнодушного поступил накануне около 23:00. Мужчина сообщал, что увидел не только спуск, но и падение. После чего поспешил на помощь и одновременно звонил в скорую и полицию.

Когда наряд был на месте, упавшая все еще была у дома. Но назвать своё имя, а также рассказать, что произошло, она не могла, так как была сильно нетрезва.

Соседи рассказали полицейским, что женщину зовут Настя и что она проживает с сильно выпивающим другом. Пара часто и эмоционально ссорится.

Сама Настя после осмотра в скорой от госпитализации отказалась.

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Комментарии (1)

Rozenkrantz
судя по тому, как лихо Настя всё это сделала, не попав в больницу - в следующий раз уже её бойфренд будет спасаться бегством через окно от суровой амазонки.
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