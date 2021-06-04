Беглянка Настя сорвалась, спускаясь по простыне с пятого этажа в Петербурге

Житель дома на Гражданском проспекте заявил в полицию Калининского района о женщине, которая по простыне спускалась из окна.



Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, звонок от неравнодушного поступил накануне около 23:00. Мужчина сообщал, что увидел не только спуск, но и падение. После чего поспешил на помощь и одновременно звонил в скорую и полицию.



Когда наряд был на месте, упавшая все еще была у дома. Но назвать своё имя, а также рассказать, что произошло, она не могла, так как была сильно нетрезва.

