Беглянка Настя сорвалась, спускаясь по простыне с пятого этажа в Петербурге

Житель дома на Гражданском проспекте заявил в полицию Калининского района о женщине, которая по простыне спускалась из окна.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, звонок от неравнодушного поступил накануне около 23:00. Мужчина сообщал, что увидел не только спуск, но и падение. После чего поспешил на помощь и одновременно звонил в скорую и полицию.
Когда наряд был на месте, упавшая все еще была у дома. Но назвать своё имя, а также рассказать, что произошло, она не могла, так как была сильно нетрезва.
Соседи рассказали полицейским, что женщину зовут Настя и что она проживает с сильно выпивающим другом. Пара часто и эмоционально ссорится.
Сама Настя после осмотра в скорой от госпитализации отказалась.