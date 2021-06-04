Судебные приставы ищут имущество Навального, чтобы взыскать 29 миллионов

Судебные приставы заняты поиском имущества и денег Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 миллионов рублей — именно столько он должен выплатить по решениям судов. Об этом 4 июня в кулуарах ПМЭФ заявил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.



«Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество», — цитирует его слова «Интерфакс».

