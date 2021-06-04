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Судебные приставы ищут имущество Навального, чтобы взыскать 29 миллионов

Судебные приставы заняты поиском имущества и денег Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 миллионов рублей — именно столько он должен выплатить по решениям судов. Об этом 4 июня в кулуарах ПМЭФ заявил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество», — цитирует его слова «Интерфакс».

Аристов уточнил, что срок исполнения его службой судебных решений — три года. «В течение этого времени всё, что будет появляться у Навального, конечно, будет взыскиваться», — подчеркнул глава ФССП.

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Комментарии (8)

mrA
только потеряв все, ты обретешь свободу)
VF812
Сейчас поиграют в исполпроизводство и забанкротят Лешеньку, и эилое помещение его полетит с торгов.
sektor7
😂 ну вот и невыездной стал Алексей.
Пока не погасит. Паспорт не выдадут, за границу не съездить.
Откинется с зоны, выйдет и на работу надо будет устраиваться.
Официально. Платить хоть с минималки.
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